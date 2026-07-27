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"No tienen de dónde generar ese odio": la bronca de Lisandro Martínez por la campaña anti Argentina

El defensor fue homenajeado en Gualeguay, analizó el subcampeonato del mundo y cruzó a quienes atacaron a la Selección Argentina. La aclaración tras la final.

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No tienen de dónde generar ese odio: la bronca de Lisandro Martínez por la campaña anti Argentina

El regreso de los futbolistas de la Selección Argentina a sus ciudades natales tras la cita ecuménica dejó momentos de festejo popular y también declaraciones contundentes. Lisandro Martínez fue recibido como un héroe en Gualeguay y expresó su malestar contra quienes defenestraron e instalaron sospechas en torno a la Selección, fijando su postura sobre las críticas recibidas por el plantel.

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El defensor agradeció el apoyo de los hinchas, destacó el recorrido del equipo y pidió valorar el esfuerzo realizado durante el torneo. (Foto: X @LisandrMartinez).

El multitudinario recibimiento en Entre Ríos sirvió como marco para que el zaguero central realizara un balance sobre el certamen en Norteamérica y responda a los cuestionamientos externos. Como un verdadero héroe fue recibido Lisandro Martínez en su Gualeguay natal. Además de agradecer las muestras de cariño y hacer un balance sobre el subcampeonato mundial, el defensor de la Selección salió al cruce por la campaña anti Argentina que se puso en marcha desde el debut con Argelia y tuvo su punto más alto tras la final con España.

En ese sentido, el futbolista no guardó reparos a la hora de calificar las versiones malintencionadas que circularon durante el torneo. Como en el campo de juego, Licha saltó con los tapones de punta contra quienes defenestraron e instalaron sospechas en torno al combinado nacional. No fueron solo críticas por el funcionamiento, sino comentarios punzantes y feroces, muchos de ellos malintencionados. “Tengo sentimientos mezclados, me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio”, aseguró.

Cómo fue el camino de Argentina hacia la final según Lisandro Martínez

La campaña de la Albiceleste contó con triunfos de gran envergadura antes de disputar el partido por el título. Así como Argentina perdió con justicia el partido por el título, también hizo méritos de sobra para jugarlo: fase de grupos con puntaje perfecto y seis goles de Lionel Messi, triunfazos en el alargue ante Cabo Verde y Suiza, remontada épica ante Egipto y una victoria histórica frente a Inglaterra, que vio de cerca la bandera de “las Malvinas son argentinas”. Lisandro fue uno de los jugadores que la desplegó.

Frente a las acusaciones sobre el comportamiento del grupo en la competencia, el actual jugador de Manchester United defendió la actitud del plantel: “También después veo cómo mis compañeros pelean adentro de la cancha, cómo la gente nos alienta y nos hace sentir locales, y nos hablan de que somos agrandados, de que somos esto… Capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival”, dejó en claro, visiblemente molesto.

Qué aclaró Lisandro Martínez sobre la imagen viral en la premiación ante España

Respecto a todas las especulaciones surgidas tras la definición disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el defensor despejó cualquier duda sobre el comportamiento ante el campeón. Respecto a todo lo que se fue conjeturando sobre el gran encuentro en Nueva Jersey, desde las peleas hasta el espaldazo en la premiación, el zaguero de Manchester United fue contundente: “Se decía después de la final que nosotros no habíamos reconocido a España y saludamos a todos los jugadores, al cuerpo técnico. Estuvimos ahí”.

Para cerrar su testimonio, el entrerriano aclaró el motivo de la secuencia difundida en redes sociales y destacó el acompañamiento del público: “Después obviamente en la imagen que se ve que estamos dando la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando. Fue una muestra de respeto hacia nuestra gente quedarnos ahí en el momento que teníamos que quedarnos”, concluyó.

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