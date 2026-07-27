"No tienen de dónde generar ese odio": la bronca de Lisandro Martínez por la campaña anti Argentina

Frente a las acusaciones sobre el comportamiento del grupo en la competencia, el actual jugador de Manchester United defendió la actitud del plantel: “También después veo cómo mis compañeros pelean adentro de la cancha, cómo la gente nos alienta y nos hace sentir locales, y nos hablan de que somos agrandados, de que somos esto… Capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival”, dejó en claro, visiblemente molesto.

Qué aclaró Lisandro Martínez sobre la imagen viral en la premiación ante España

Respecto a todas las especulaciones surgidas tras la definición disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el defensor despejó cualquier duda sobre el comportamiento ante el campeón. Respecto a todo lo que se fue conjeturando sobre el gran encuentro en Nueva Jersey, desde las peleas hasta el espaldazo en la premiación, el zaguero de Manchester United fue contundente: “Se decía después de la final que nosotros no habíamos reconocido a España y saludamos a todos los jugadores, al cuerpo técnico. Estuvimos ahí”.

Para cerrar su testimonio, el entrerriano aclaró el motivo de la secuencia difundida en redes sociales y destacó el acompañamiento del público: “Después obviamente en la imagen que se ve que estamos dando la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando. Fue una muestra de respeto hacia nuestra gente quedarnos ahí en el momento que teníamos que quedarnos”, concluyó.