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Brutal agresión en una cancha de futsal: terminó con una sanción histórica

El video que genera indignación: una feroz patada en la cabeza y una dura sanción. Mirala.

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Brutal agresión en una cancha de futsal: terminó con una sanción histórica

Lo que debía ser un partido más del campeonato femenino de futsal en la ciudad brasileña de Fortaleza terminó convirtiéndose en una escena de extrema violencia que recorrió las redes sociales y generó indignación. Una jugadora atacó salvajemente a una rival que estaba indefensa en el piso, le dio dos patadas en la cabeza y luego golpeó a otra futbolista que intentó defenderla.

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El episodio ocurrió durante el encuentro entre RDJ Esport Feminino y As Resenhas, correspondiente a la Liga Deportiva Eusébio. El conjunto de RDJ ganaba 1-0 cuando, al comienzo del segundo tiempo, una futbolista de As Resenhas fue a disputar una pelota y derribó con una barrida a su adversaria.

La víctima quedó tendida sobre el parquet y, cuando todavía no lograba incorporarse, ocurrió lo peor. La agresora regresó sobre sus pasos y le propinó dos violentas patadas en la cabeza, mientras la jugadora intentaba protegerse cubriéndose el rostro con las manos.

Una compañera corrió inmediatamente para defenderla, pero también fue atacada. La futbolista agresora le lanzó un golpe en la cara, desatando un caos absoluto dentro del gimnasio Joaquim Gregório.

El árbitro intentó detener la situación haciendo sonar el silbato, pero ya era demasiado tarde. Jugadoras, suplentes e integrantes de ambos cuerpos técnicos invadieron la cancha, mientras la víctima seguía en el suelo con visibles signos de dolor.

Minutos después, el partido fue suspendido y la futbolista lesionada fue trasladada por personal del Departamento de Deportes y Juventud a un centro de salud para recibir atención médica. Afortunadamente, tras ser evaluada, recibió el alta y continúa recuperándose en su domicilio.

Desde el municipio de Eusébio repudiaron lo sucedido mediante un comunicado oficial. "El Ayuntamiento de Eusébio, a través del Departamento de Deportes y Juventud, condena públicamente la violencia y cualquier tipo de conducta antideportiva. Creemos en el poder transformador del deporte en nuestra sociedad", señalaron.

Por su parte, la presidenta del RDJ Esport Feminino, Radija Nascimento, expresó su dolor por las imágenes. "Es una situación muy lamentable que jamás querríamos presenciar en una cancha deportiva. Seguiremos tomando todas las medidas necesarias para garantizar que incidentes como este no se repitan y que nuestras atletas cuenten con la seguridad y el respeto que merecen", afirmó.

Tras analizar el informe arbitral, las imágenes del partido y los descargos de las partes involucradas, la Comisión Disciplinaria de la Liga Deportiva Eusébio aplicó una sanción ejemplar: la agresora fue suspendida por cinco años y no podrá participar en ninguna competencia organizada por la liga durante ese período.

Además, el equipo As Resenhas fue expulsado del campeonato municipal, mientras que otros protagonistas de la pelea también recibieron diferentes sanciones disciplinarias por haber participado en los incidentes.

En pocas palabras

  • Brutal agresión: Jugadora de futsal pateó en la cabeza a una rival indefensa en Brasil.
  • Sanción histórica: La agresora fue suspendida por cinco años y su equipo expulsado del campeonato.
  • Repudio institucional: Municipio y club condenaron el hecho y aseguraron medidas para prevenir futuras violencias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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