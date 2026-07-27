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José de Mendiguren cruzó a Milei tras los insultos y evalúa demandarlo: "Fueron acusaciones infundadas"

El exministro de Producción rechazó las descalificaciones del Presidente, aseguró que nunca tuvo causas judiciales y advirtió que analiza acudir a la Justicia por las declaraciones que recibió durante la Expo Rural.

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José de Mendiguren cruzó a Milei tras los insultos y evalúa demandarlo (Foto: archivo).

José de Mendiguren cruzó a Milei tras los insultos y evalúa demandarlo (Foto: archivo).

El exministro de Producción José Ignacio de Mendiguren respondió con dureza a las acusaciones que le lanzó el presidente Javier Milei y reveló que analiza iniciar acciones judiciales por considerar que fue víctima de injurias. El exfuncionario aseguró que los dichos del mandatario carecen de sustento y cuestionó el tono utilizado.

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De Mendiguren afirmó que las expresiones de Milei fueron "absolutamente infundadas" y remarcó que jamás enfrentó causas penales. "Me molesta porque nunca tuve una causa ni una demanda. Esto está desencajado", sostuvo.

De Mendiguren no descartó acudir a la Justicia

El también expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) explicó que evalúa presentar una demanda no solo por una cuestión personal, sino también institucional.

"Lo estoy pensando por la institucionalidad en la Argentina. Si nos acostumbramos a que un Presidente pueda agredir de esta manera, sin pruebas, no es un buen camino para el país", manifestó durante una entrevista con Radio Mitre,

En ese sentido, consideró que ese tipo de declaraciones desplazan el debate sobre los problemas económicos y sociales del país. "Esto es serio. Saca el foco de la discusión de fondo y llama a la violencia. En lo personal me ofende, pero tengo la conciencia tranquila", agregó.

De Mendiguren contó que no escuchó en el momento las declaraciones del Presidente, que fueron realizadas mientras abandonaba el predio de la Expo Rural de Palermo.

Según relató, fue su hija quien le avisó lo que había ocurrido. "No lo escuché a Milei. Mi hija, sí. Cuando llegué a la salida, un periodista me saludó y recién ahí ella me dijo: '¿Viste lo que te dijeron?'. En ese momento me enteré de todo", recordó.

Qué dijo Milei sobre el exministro

Las declaraciones del Presidente ocurrieron durante una entrevista radial, cuando observó a De Mendiguren retirarse del predio ferial.

Milei lo calificó de "ladrón" y lo responsabilizó por la salida de la convertibilidad durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Además, afirmó que aquella decisión implicó un perjuicio millonario para los argentinos y acusó al exfuncionario de haber integrado el grupo que "arruinó el país".

El mandatario también volvió a defender la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y cuestionó las políticas económicas aplicadas tras la crisis de 2001, al sostener que la eliminación de la convertibilidad significó una "estafa" para la población.

Con sus declaraciones, el cruce entre ambos dirigentes sumó un nuevo capítulo y ahora podría trasladarse al plano judicial si De Mendiguren decide avanzar con la demanda que anticipó.

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