José de Mendiguren cruzó a Milei tras los insultos y evalúa demandarlo: "Fueron acusaciones infundadas"

En ese sentido, consideró que ese tipo de declaraciones desplazan el debate sobre los problemas económicos y sociales del país. "Esto es serio. Saca el foco de la discusión de fondo y llama a la violencia. En lo personal me ofende, pero tengo la conciencia tranquila", agregó.

De Mendiguren contó que no escuchó en el momento las declaraciones del Presidente, que fueron realizadas mientras abandonaba el predio de la Expo Rural de Palermo.

Según relató, fue su hija quien le avisó lo que había ocurrido. "No lo escuché a Milei. Mi hija, sí. Cuando llegué a la salida, un periodista me saludó y recién ahí ella me dijo: '¿Viste lo que te dijeron?'. En ese momento me enteré de todo", recordó.

Qué dijo Milei sobre el exministro

Las declaraciones del Presidente ocurrieron durante una entrevista radial, cuando observó a De Mendiguren retirarse del predio ferial.

Milei lo calificó de "ladrón" y lo responsabilizó por la salida de la convertibilidad durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Además, afirmó que aquella decisión implicó un perjuicio millonario para los argentinos y acusó al exfuncionario de haber integrado el grupo que "arruinó el país".

El mandatario también volvió a defender la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y cuestionó las políticas económicas aplicadas tras la crisis de 2001, al sostener que la eliminación de la convertibilidad significó una "estafa" para la población.

Con sus declaraciones, el cruce entre ambos dirigentes sumó un nuevo capítulo y ahora podría trasladarse al plano judicial si De Mendiguren decide avanzar con la demanda que anticipó.