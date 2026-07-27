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La muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: un testigo contó qué pasó con la menor en sus últimas horas

Juan, el hombre que trasladó a la niña al hospital, dio detalles sobre cómo fue el momento en que intervino. La causa continúa bajo investigación y la Justicia busca determinar si hubo intervención de terceros en la muerte de la pequeña.

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Qué dijo el vecino que llevó al hospital a la nena de 2 años (Foto: captura de video).

Qué dijo el vecino que llevó al hospital a la nena de 2 años (Foto: captura de video).

La muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell continúa bajo investigación judicial y este lunes tomó reelevancia el relato de Juan, el vecino que trasladó a la menor al hospital. En diálogo con Luis Novaresio, por A24, el hombre contó cómo fue el momento en que intervino, qué observó al llegar al lugar y por qué decidió llevar a la menor de inmediato al centro de salud.

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"Lo que hice fue llevarla al hospital. Creo que es lo que hubiera hecho cualquier persona", expresó el hombre, quien aclaró que no reside en Villa Gesell sino en Mar Azul y que circunstancialmente se encontraba en el lugar.

Consultado sobre el estado de la niña, explicó que evitó manipularla y que se concentró exclusivamente en conducir. "La nena estaba acostada. Yo no la toqué porque entendí que lo que tenía que hacer era conducir y concentrarme en conducir", sostuvo.

El testigo también evitó responder preguntas sobre la madre de la menor y señaló que ya brindó su declaración ante la fiscalía, donde relató todo lo que observó ese día.

Qué investiga la Justicia

La causa está caratulada como averiguación de causal de muerte y, de manera subsidiaria, abandono de persona, mientras los investigadores intentan establecer cómo ocurrió el fallecimiento.

La autopsia determinó que la niña murió por asfixia obstructiva, aunque la fiscalía continúa realizando pericias para determinar si se trató de un accidente o si existió intervención de terceros.

En ese marco, la principal sospecha recae sobre la madre debido a un antecedente judicial: años atrás fue investigada por la muerte de otras dos hijas en circunstancias similares, aunque resultó absuelta por la Justicia en ese expediente.

Un nuevo testimonio que podría ser clave

Durante la misma cobertura periodística se informó que uno de los hijos mayores de la mujer cuestionó públicamente el accionar de su madre y reclamó que la investigación avance. Además, se indicó que el hermanito de 4 años que estaba con la víctima será sometido a una Cámara Gesell, una medida que podría aportar información relevante para la causa.

La investigación continúa y, por el momento, no hay una imputación por homicidio. La Justicia busca reunir pruebas para determinar qué ocurrió con la niña antes de adoptar nuevas medidas.

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