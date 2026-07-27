La muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: un testigo contó qué pasó con la menor en sus últimas horas

Qué investiga la Justicia

La causa está caratulada como averiguación de causal de muerte y, de manera subsidiaria, abandono de persona, mientras los investigadores intentan establecer cómo ocurrió el fallecimiento.

La autopsia determinó que la niña murió por asfixia obstructiva, aunque la fiscalía continúa realizando pericias para determinar si se trató de un accidente o si existió intervención de terceros.

En ese marco, la principal sospecha recae sobre la madre debido a un antecedente judicial: años atrás fue investigada por la muerte de otras dos hijas en circunstancias similares, aunque resultó absuelta por la Justicia en ese expediente.

Un nuevo testimonio que podría ser clave

Durante la misma cobertura periodística se informó que uno de los hijos mayores de la mujer cuestionó públicamente el accionar de su madre y reclamó que la investigación avance. Además, se indicó que el hermanito de 4 años que estaba con la víctima será sometido a una Cámara Gesell, una medida que podría aportar información relevante para la causa.

La investigación continúa y, por el momento, no hay una imputación por homicidio. La Justicia busca reunir pruebas para determinar qué ocurrió con la niña antes de adoptar nuevas medidas.