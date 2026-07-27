Susana Giménez expuso la fecha de la mega boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Hasta el momento, ni Tini ni Rodrigo confirmaron oficialmente que el "sí" será el 19 de diciembre. Sin embargo, la frase de Susana encendió todas las alarmas en el ambiente artístico: no sería la primera vez que la conductora revela una información antes de que sus propios protagonistas la hagan pública.

Las vacaciones soñadas de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul arrancaron el 2026 con una escapada al Caribe junto a un grupo íntimo de amigas, tras un año cargado de trabajo para la cantante con su tour Futttura.

Tini compartió un carrusel de fotos en Instagram donde se la ve relajada y con un look renovado, y la imagen que más repercusión generó fue una escena romántica en el mar, con la cantante arrodillada frente a De Paul mientras conversaban cara a cara.