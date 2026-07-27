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Susana Giménez expuso la fecha de la mega boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En Por el Mundo con Marley, Susana Giménez reveló cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

27 jul 2026, 12:42
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Después de meses de rumores, anillos y versiones cruzadas sobre la boda más esperada del espectáculo y el deporte argentino, fue Susana Giménez quien terminó revelando lo que hasta ahora nadie se había animado a confirmar. En una charla con Marley, la diva habló del presente sentimental de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul y lanzó una primicia que hizo estallar las redes.

Todo empezó cuando Marley comentó sobre la pareja: "Está re enamorado de Tini". Lejos de quedarse ahí, Susana fue mucho más allá y soltó, con total naturalidad: "Sí, muy. Se casan ahora… el 19 de diciembre". El conductor retomó: "Linda pareja, hacen aparte", a lo que ella respondió: "Síí".

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Las palabras de Susana potenciaron las versiones que desde hace meses rodean a la pareja. Tras reconciliarse, Tini acompañó de cerca a De Paul durante el Mundial 2026 y estuvo presente en varios de los momentos más importantes de la Copa del Mundo, dejando en claro que el vínculo atraviesa uno de sus mejores momentos. Incluso, tiempo atrás, ambos habían admitido públicamente que tenían ganas de casarse, aunque siempre evitaron hablar de fechas concretas.

En paralelo, distintas versiones aseguraban que el casamiento se realizaría antes de fin de año y que la organización ya estaba en marcha, con el festejo previsto en un exclusivo predio de Exaltación de la Cruz. Incluso trascendió que hubo cambios de último momento en la fecha elegida, un detalle que alimentó todavía más las especulaciones.

Hasta el momento, ni Tini ni Rodrigo confirmaron oficialmente que el "sí" será el 19 de diciembre. Sin embargo, la frase de Susana encendió todas las alarmas en el ambiente artístico: no sería la primera vez que la conductora revela una información antes de que sus propios protagonistas la hagan pública.

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Tini Stoessel y Rodrigo de Paul arrancaron el 2026 con una escapada al Caribe junto a un grupo íntimo de amigas, tras un año cargado de trabajo para la cantante con su tour Futttura.

Tini compartió un carrusel de fotos en Instagram donde se la ve relajada y con un look renovado, y la imagen que más repercusión generó fue una escena romántica en el mar, con la cantante arrodillada frente a De Paul mientras conversaban cara a cara.

     

 

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