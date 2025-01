El insólito pedido de las redes contra el supuesto cirujano de Emilia Attias

Los seguidores de la rubia se enfocaron en su rostro y notaron algunos cambios. Pero al parecer a la gran mayoría no le gustaron los retoques de la actriz de 37 años y se manifestaron en las redes.

image.png

“Denuncia en el cirujano de Emilia Attias que destruyó una de las caras más hermosas del país”, escribieron en un comentario en Twitter, ahora X, que ya juntó más de 15 mil likes y varios compartidos.

Es más, la misma usuaria fue a chequear si se trataba de un filtro o no y se llevó la excepción de qué no lo era. Mostró en una foto continua que Emilia hizo algunos retoques en su cara que no satisfacen a sus seguidores.