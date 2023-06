El Kun Agüero y la desubicada respuesta a una pregunta personal que le hizo Morena Beltrán

“¿Te gustaría ser padre de nuevo?”, le preguntó la rubia y el Kun dijo: “Tengo 35. ¿Hasta qué edad me funciona el...chimichurri’. ¿Hasta los 70?”.

Morena se rio visiblemente incómoda, y el Kun comenzó a buscar respuestas entre sus seguidores: “Con pastillas hasta los 80. Dice que es como una paja y se guarda en el laboratorio”, indicó

“Bueno, lo dijo muy brutamente, pero tiene razón”, argumentó la periodista. “¿O sea, se puede guardar en el laboratorio? Yo por ejemplo guardo una cantidad de ´chele´ en el laboratorio. Si eso es verdad, cuando ya no estoy más, empiezo a tener hijos por todos lados, eh”, respondió él.

Morena leyó un mensaje en voz alta: “Hoy comienza el Kuni a guardar”, y le pidió: “No lo hagas, por favor te lo pido”

Entonces, Agüero replicó:”¿Podemos hablar de fútbol?”, y Beltrán se justificó: “Yo solo pregunté si querías ser padre de nuevo. No está mal”.

La contundente respuesta del Kun Agüero tras los rumores de separación con Sofía Calzetti

Después de que Juariu publicara en sus redes que el Kun Agüero y su novia Sofía Calzetti habían dejado de seguirse en Instagram, el exfutbolista habló en exclusiva con PrimiciasYa sobre los rumores de separación con la actriz.

En diálogo con este portal, el Kun aseguró que no sabe quién es Juariu. "No sé quién es Juariu, pero es mentira. Estamos bien. Solo inventan o quieren joder", afirmó sobre su relación de cuatro años que tiene con Calzetti. "No estamos separados", destacó.

Al ser consultado por las versiones de que la pareja había dejado de seguirse, el empresario dijo: "Sí, pero fue por otro tema lo de no seguirnos, pero ya está todo ok".

Horas antes, la influencer Juariu y la panelista Estefi Berardi habían anunciado que la pareja ya no estaría junta porque ambos se habían eliminado de sus seguidores en Instagram.