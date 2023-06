La desopilante reacción del Kun Agüero por la llegada de Lionel Messi a Inter Miami

image.png

"Se va a Miami, qué lindo. Me sigue a todos lados, es increíble, ja. Le dije que se vaya para otro lado, pero bueno, qué va a ser, lo voy a tener que bancar. Encima ya empezó la temporada, y acabo de pedirle una entrada y me dijo que está todo vendido. No hay entadas", expresó en una entrevista con ESPN.