El llamativo detalle del cumpleaños de Priscila Crivocapich que no pasó desapercibido

Si bien Priscila, la ex de Roberto Moritán, se mostró sonriente, distendida y disfrutando de una noche especial, muchos observaron que su círculo de celebración pareció estar lejos del universo mediático en el que suele desenvolverse profesionalmente.

Desde hace tiempo, en ciertos sectores del espectáculo circulan versiones sobre un perfil reservado y vínculos selectivos que habrían limitado una relación más fluida con numerosas figuras del ambiente, incluso se habló de que no tiene buena relación con los compañeros de los trabajos por los que pasó.

Sin necesidad de estridencias, el cumpleaños terminó exponiendo un estilo personal que privilegia la cercanía de su núcleo más íntimo por sobre los grandes eventos repletos de celebridades.

Las imágenes reflejaron una ambientación sofisticada, una mesa cuidadosamente preparada, brindis discretos y un tono general sobrio, muy distinto a los festejos multitudinarios habituales entre personalidades públicas.