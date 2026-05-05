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El llamativo detalle del cumpleaños de Priscila Crivocapich que no pasó desapercibido

Priscila Crivocapich mostró su cumpleaños y un detalle encendió todo tipo de comentartios. Miralo.

El llamativo detalle del cumpleaños de Priscila Crivocapich que no pasó desapercibido

Priscila Crivocapich celebró sus 43 años el pasado 1° de mayo y, días después, decidió mostrar en redes sociales parte de un festejo que dejó varias lecturas entre sus seguidores.

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Con una publicación cuidadosamente elegida en Instagram y la frase “Que los cumpla (yo) muy feliz”, la modelo y periodista compartió imágenes de una celebración elegante, relajada y de perfil bajo.

A simple vista, el evento transmitió calidez, intimidad y un entorno cuidado. Sin embargo, hubo un detalle que rápidamente llamó la atención: en las postales predominó la presencia de familiares cercanos y algunas amigas personales, pero prácticamente no se vieron figuras destacadas del ambiente artístico, televisivo o periodístico.

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En un mundo donde las celebraciones suelen convertirse en verdaderas vidrieras sociales, la ausencia de colegas del medio no pasó inadvertida.

Si bien Priscila, la ex de Roberto Moritán, se mostró sonriente, distendida y disfrutando de una noche especial, muchos observaron que su círculo de celebración pareció estar lejos del universo mediático en el que suele desenvolverse profesionalmente.

Desde hace tiempo, en ciertos sectores del espectáculo circulan versiones sobre un perfil reservado y vínculos selectivos que habrían limitado una relación más fluida con numerosas figuras del ambiente, incluso se habló de que no tiene buena relación con los compañeros de los trabajos por los que pasó.

Sin necesidad de estridencias, el cumpleaños terminó exponiendo un estilo personal que privilegia la cercanía de su núcleo más íntimo por sobre los grandes eventos repletos de celebridades.

Las imágenes reflejaron una ambientación sofisticada, una mesa cuidadosamente preparada, brindis discretos y un tono general sobrio, muy distinto a los festejos multitudinarios habituales entre personalidades públicas.

priscila

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