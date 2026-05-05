Las polémicas fotos de Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri: denuncia y censura

Lejos de pasar inadvertida, la publicación generó reacciones. Algunas de ellas habrían derivado en denuncias dentro de la red social, ya que poco después la cuenta vinculada a su marca fue dada de baja. La propia Morena Echarri hizo público lo ocurrido a través de sus historias, donde expresó su malestar. "Hola, me volvieron a cerrar la cuenta de la marca", escribió en un primer mensaje. Luego, sumó: "Se ve que mi contenido está siendo repetidamente denunciado".

Morena Echarri - fotos Eva Duarte

Sin quedarse callada, la joven redobló la apuesta y compartió un video con las imágenes que habrían motivado la sanción: postales históricas de Eva Perón rodeadas de velas encendidas. Más tarde, volvió a expresarse con un tono desafiante, dejando en claro su postura frente a lo sucedido: "No lo sabremos nunca porque el bot de Instagram no entiende de política así que mientras tanto podrán encontrar la última colección en mi perfil".

Así, con una actitud firme y sin esquivar la controversia, Morena Echarri parece seguir los pasos de sus padres, tanto en sus convicciones como en la forma de sostenerlas públicamente.

IG Morena Echarri - denuncia cierre de cuenta de ropa

Cómo fue el impactante debut como modelo de Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

En octubre de 2025, Morena Echarri, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, dio un paso firme hacia el universo fashion al lanzarse como modelo y llamar la atención con una impactante primera sesión fotográfica.

La aparición se produjo como parte de la flamante colección de Cynthia Martos, bautizada Euphoria, en la que la joven se lució con una serie de outfits pensados para la noche, desplegando distintas facetas frente a cámara.

En este estreno dentro del modelaje, la joven a sus 22 años apostó por cuatro propuestas bien diferenciadas: un traje negro de impronta sastrera compuesto por blazer, chaleco y pantalón, acompañado por accesorios dorados; un mono oscuro de mangas cortas con detalles de pedrería y cortes estratégicos que dejaban ver sus tatuajes; un vestido en tono nude, sin mangas, íntegramente cubierto de brillos y aplicaciones; y, por último, un sofisticado vestido largo negro de gala.

Morena Echarri

Las imágenes mostraron una producción que combina estilos y texturas, donde conviven prendas de noche con guiños a la sastrería clásica, logrando un mix visual que refuerza la versatilidad de la propuesta.

Así, con esta carta de presentación, Morena Echarri comenzó a posicionarse dentro de una nueva generación que pisa fuerte en la escena de la moda, marcando presencia con cada aparición.

Morena Echarri

Su participación en campañas y editoriales deja en evidencia el interés que genera tanto en firmas del rubro como en la audiencia, afianzando su perfil no solo como modelo emergente, sino también como influencer dentro del circuito fashionista local.