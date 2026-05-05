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Las polémicas fotos de Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri: denuncia y censura

Al igual que sus padres, Pablo Echarri y Nancy Dupláa, la joven influencer se planta con ideas firmes, pero esa actitud ya le está generando problemas y situaciones incómodas. Aquí, las controvertidas postales de Morena Echarri.

5 may 2026, 14:41
Las polémicas fotos de Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri: denuncia y censura
Las polémicas fotos de Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri: denuncia y censura

Las polémicas fotos de Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri: denuncia y censura

La exposición pública de sus posturas políticas no es algo nuevo para Pablo Echarri y Nancy Dupláa, quienes a lo largo de los años debieron enfrentar más de una situación incómoda por su cercanía ideológica con los gobiernos kirchneristas. Esa identificación, tan marcada como sostenida, les trajo cuestionamientos y complicaciones, incluso en el plano laboral. Sin embargo, mientras ellos ya parecen habituados a lidiar con las repercusiones, la realidad es distinta para sus hijos, que ahora comienzan a transitar ese mismo camino.

En ese contexto, quien quedó en el centro de la escena en las últimas horas fue Morena Echarri, la hija mayor de la pareja. La joven, que creció en un entorno atravesado por la militancia peronista, viene manifestando desde hace tiempo sus propias convicciones políticas. Su participación en marchas y espacios estudiantiles ya había dado señales claras de su posicionamiento, pero un reciente episodio en redes sociales terminó por encender la polémica.

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Además de su faceta ideológica, Morena Echarri desarrolla su perfil como diseñadora y cuenta con una marca de ropa que difunde activamente a través de plataformas digitales, especialmente en Instagram. Fue justamente allí donde compartió una producción de fotos que no pasó desapercibida: una serie de imágenes en las que se la veía junto a una especie de altar con referencias a María Eva Duarte de Perón, figura emblemática del peronismo, fallecida el 26 de julio de 1952 a los 33 años.

Morena Echarri 1

Lejos de pasar inadvertida, la publicación generó reacciones. Algunas de ellas habrían derivado en denuncias dentro de la red social, ya que poco después la cuenta vinculada a su marca fue dada de baja. La propia Morena Echarri hizo público lo ocurrido a través de sus historias, donde expresó su malestar. "Hola, me volvieron a cerrar la cuenta de la marca", escribió en un primer mensaje. Luego, sumó: "Se ve que mi contenido está siendo repetidamente denunciado".

Morena Echarri - fotos Eva Duarte

Sin quedarse callada, la joven redobló la apuesta y compartió un video con las imágenes que habrían motivado la sanción: postales históricas de Eva Perón rodeadas de velas encendidas. Más tarde, volvió a expresarse con un tono desafiante, dejando en claro su postura frente a lo sucedido: "No lo sabremos nunca porque el bot de Instagram no entiende de política así que mientras tanto podrán encontrar la última colección en mi perfil".

Así, con una actitud firme y sin esquivar la controversia, Morena Echarri parece seguir los pasos de sus padres, tanto en sus convicciones como en la forma de sostenerlas públicamente.

IG Morena Echarri - denuncia cierre de cuenta de ropa

Cómo fue el impactante debut como modelo de Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

En octubre de 2025, Morena Echarri, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, dio un paso firme hacia el universo fashion al lanzarse como modelo y llamar la atención con una impactante primera sesión fotográfica.

La aparición se produjo como parte de la flamante colección de Cynthia Martos, bautizada Euphoria, en la que la joven se lució con una serie de outfits pensados para la noche, desplegando distintas facetas frente a cámara.

En este estreno dentro del modelaje, la joven a sus 22 años apostó por cuatro propuestas bien diferenciadas: un traje negro de impronta sastrera compuesto por blazer, chaleco y pantalón, acompañado por accesorios dorados; un mono oscuro de mangas cortas con detalles de pedrería y cortes estratégicos que dejaban ver sus tatuajes; un vestido en tono nude, sin mangas, íntegramente cubierto de brillos y aplicaciones; y, por último, un sofisticado vestido largo negro de gala.

Morena Echarri

Las imágenes mostraron una producción que combina estilos y texturas, donde conviven prendas de noche con guiños a la sastrería clásica, logrando un mix visual que refuerza la versatilidad de la propuesta.

Así, con esta carta de presentación, Morena Echarri comenzó a posicionarse dentro de una nueva generación que pisa fuerte en la escena de la moda, marcando presencia con cada aparición.

Morena Echarri

Su participación en campañas y editoriales deja en evidencia el interés que genera tanto en firmas del rubro como en la audiencia, afianzando su perfil no solo como modelo emergente, sino también como influencer dentro del circuito fashionista local.

Morena Echarri

     

 

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