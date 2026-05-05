Aerolíneas Argentinas elimina el equipaje de mano gratuito: desde cuándo rige y cuánto costará

El carry on de 8 kilos continúa disponible, pero ahora como un servicio adicional pago. Según la información publicada en el proceso de compra del sitio oficial, el valor parte desde los $42.350 por tramo en vuelos nacionales, aunque puede variar según la ruta y la fecha del viaje.

El cambio no alcanza a los vuelos internacionales, donde se mantiene el esquema anterior, con la posibilidad de llevar equipaje de mano según la tarifa contratada, además del artículo personal.

Tampoco afecta a los pasajes emitidos antes del 4 de mayo, que conservan las condiciones vigentes al momento de la compra.

Las categorías tarifarias superiores también mantienen el beneficio del carry on incluido sin costo, como ocurre a partir de la tarifa Plus.

En el sitio oficial de la compañía ya se informa a los usuarios: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra”.