Aerolíneas Argentinas elimina el equipaje de mano gratuito: desde cuándo rige y cuánto costará

Aerolíneas Argentinas aplicó un cambio en su política de equipaje para vuelos de cabotaje que impacta directamente en las tarifas más económicas. La modificación rige para los pasajes comprados a partir del lunes 4 de mayo.
Aerolíneas Argentinas modificó su política de equipaje para vuelos de cabotaje.
Aerolíneas Argentinas modificó su política de equipaje para vuelos de cabotaje.
Aerolíneas Argentinas aplicó un cambio en su política de equipaje para vuelos de cabotaje que impacta directamente en las tarifas más económicas. La modificación rige para los pasajes comprados a partir del lunes 4 de mayo.
En ese esquema, la tarifa Base o Promo deja de incluir el tradicional equipaje de mano de hasta 8 kilos. En su lugar, los pasajeros solo podrán llevar sin costo un artículo personal de hasta 3 kilos, como una mochila pequeña, bolso o cartera, que deberá ubicarse debajo del asiento delantero.
El carry on de 8 kilos continúa disponible, pero ahora como un servicio adicional pago. Según la información publicada en el proceso de compra del sitio oficial, el valor parte desde los $42.350 por tramo en vuelos nacionales, aunque puede variar según la ruta y la fecha del viaje.
El cambio no alcanza a los vuelos internacionales, donde se mantiene el esquema anterior, con la posibilidad de llevar equipaje de mano según la tarifa contratada, además del artículo personal.
Tampoco afecta a los pasajes emitidos antes del 4 de mayo, que conservan las condiciones vigentes al momento de la compra.
Las categorías tarifarias superiores también mantienen el beneficio del carry on incluido sin costo, como ocurre a partir de la tarifa Plus.
En el sitio oficial de la compañía ya se informa a los usuarios: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra”.