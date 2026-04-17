El misterioso destino de una exvedette de Rompeportones

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En medio de rumores que circularon en distintos momentos sobre una supuesta muerte, en las últimas semanas surgió una nueva pista que trajo algo de tranquilidad. “En 2019 Sabrina estaba morocha y mi pariente la vio rubia. Le vio cara conocida y cayó que era ella cuando de un consultorio la llamaron por su nombre y ella se levantó y entró. Me quedé tranquila porque estaba bien. Es que ella estaba enferma: le habían declarado leucemia. La última vez que vino a verme estaba muy delgada y muy asustada, como escapando todo el tiempo. De hecho, se había teñido el pelo oscuro”, explicó.

Así, el destino de Sabrina Pettinato sigue envuelto en incógnitas. Lejos de los flashes que supo tener en Rompeportones, su historia hoy combina silencios, versiones cruzadas y apariciones esporádicas que alimentan el misterio sobre qué fue de su vida.