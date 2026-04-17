El misterioso destino de una exvedette de Rompeportones
Supo ser una figura de la televisión, protagonista del éxtio de Rompeportones y una reconocida vedette, pero su destino se volvió un misterio.
El paso del tiempo suele diluir la historia de muchas figuras del espectáculo, pero algunos nombres vuelven a escena rodeados de misterio. Ese es el caso de Sabrina Pettinato, ex vedette del recordado ciclo Rompeportones, cuyo paradero generó todo tipo de versiones en los últimos años.
Quien aportó detalles clave sobre su historia fue Alejandra Mora, compañera y amiga de aquellos tiempos, con quien supo compartir una relación muy cercana. “Nos queríamos mucho, hicimos una amistad muy linda. Cuando me vine a Mar del Plata, me visitaba y vino a conocer a mis hijos. De hecho, a mi última hija la conoció y se volvió ese mismo día a la ruta. Eso fue en 2008 y durante diez años no supe nada más de ella porque había cambiado de teléfono, no usaba redes sociales y se había empezado a comentar que había fallecido. Pero en 2019 apareció en el restaurante; en ese momento estaba mi marido que la trajo a casa. Le di un abrazo fuerte porque yo la hacía muerta”, relató en una nota con La Nación.
Ese reencuentro, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. Según contó Mora, Pettinato llegó acompañada de su hija y con una historia difícil detrás. “Vino con la hija, en ese entonces tenía 12 años, y se quedaron en mi casa hasta que alquiló algo cerca. Me contó un montón de historias de la nena, que ella viajaba mucho y se la llevaba porque no quería dársela al padre, porque el abuelo había tenido intentos de abuso. Me quedé helada, me parecía una película lo que me estaba contando. Pasó un mes y ella tenía que ir a una audiencia en San Isidro y la acompañamos con mi papá. Fuimos al juzgado y me encontré con algo que jamás pensé que iba a vivir. Fue una situación horrible porque en esa audiencia le sacaron a la nena”.
Tras ese episodio, la situación se volvió aún más incierta. “Volvimos a Mar del Plata y Sabrina juntó sus cosas y regresó a Buenos Aires porque quería recuperar a su hija. Hablamos durante dos o tres meses más y después cambió el teléfono y desapareció”, agregó Mora, dejando en claro que desde entonces el contacto se perdió nuevamente.
En medio de rumores que circularon en distintos momentos sobre una supuesta muerte, en las últimas semanas surgió una nueva pista que trajo algo de tranquilidad. “En 2019 Sabrina estaba morocha y mi pariente la vio rubia. Le vio cara conocida y cayó que era ella cuando de un consultorio la llamaron por su nombre y ella se levantó y entró. Me quedé tranquila porque estaba bien. Es que ella estaba enferma: le habían declarado leucemia. La última vez que vino a verme estaba muy delgada y muy asustada, como escapando todo el tiempo. De hecho, se había teñido el pelo oscuro”, explicó.
Así, el destino de Sabrina Pettinato sigue envuelto en incógnitas. Lejos de los flashes que supo tener en Rompeportones, su historia hoy combina silencios, versiones cruzadas y apariciones esporádicas que alimentan el misterio sobre qué fue de su vida.