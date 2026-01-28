En vivo Radio La Red
Trends
Marixa Balli
DOLOR Y DESOLACIÓN

El peor momento de Marixa Balli tras tomar una dura decisión personal

Marixa Balli atraviesa por un momento dramático luego de verse obligada a tomar una drástica decisión personal.

El peor momento de Marixa Balli quedó expuesto luego de que la artista y empresaria tomara una dura decisión personal atravesada por la crisis económica que afecta a gran parte del país. La exvedette se vio obligada a cerrar su histórico local en la zona comercial de Flores, un golpe que no solo impactó en su economía, sino también en lo emocional, después de muchos años de trabajo sostenido en el rubro textil.

La propia Marixa relató la situación al aire de A la Barabrossa (Telefe), donde explicó que el contexto actual la empujó a reorganizar por completo su actividad comercial. Según contó, tras bajar la persiana de su local principal, decidió mudarse a un espacio mucho más pequeño sobre la avenida Rivadavia con el objetivo de liquidar el stock que le queda y, una vez finalizada esa etapa, cambiar de rubro.

Con visible angustia, Balli describió el escenario que atraviesa el barrio de Flores, uno de los polos comerciales más importantes y tradicionalmente más económicos del país. “El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores, cerré el local de Bogotá porque no va la gente. No camina gente, no te compra, la gente está de muy mal humor y llega un momento que te agota”, expresó, dejando en claro el desgaste que le generó sostener el negocio en ese contexto.

La empresaria también se refirió a las consecuencias laborales de esa decisión y al impacto que tuvo en su estructura de trabajo. “Tuve que rescindir todos los contratos, obvio. Igual tengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado”, señaló, marcando que se trató de una situación inédita para ella en casi dos décadas de actividad comercial.

Sobre el futuro inmediato, Marixa confirmó que el cierre fue total y que ya comenzó una nueva etapa, más acotada, mientras define su próximo paso. “Cerré todo y dejé un local chiquito sobre Avenida Rivadavia, donde tengo todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro”, explicó, sin dar aún detalles sobre cuál será el nuevo camino que tomará en el mundo empresarial.

Finalmente, la artista dejó un mensaje cargado de esperanza, aunque atravesado por la preocupación social. “Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta”, concluyó.

Así, Marixa Balli atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida fuera del escenario, obligada a reinventarse tras una decisión dolorosa, pero necesaria, en un contexto económico que golpea de lleno a comerciantes, trabajadores y consumidores por igual.

Se habló de
Marixa Balli
