Un hombre besó a la fuerza a Karina Jelinek en un evento en Punta del Este: el impactante video

Qué incómoda pregunta le hizo Mirtha Legrand a Karina Jelinek

Karina Jelinek se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y, fiel a su estilo, habló sin filtro de distintos aspectos de su vida, incluso de sus romances. Como suele pasar con ella, entre confesiones y silencios dejó entrever más de lo que dijo, acompañando sus palabras con gestos pícaros frente a la conductora.

La charla comenzó con un repaso de su historia con Leonardo Fariña, con quien contrajo matrimonio y luego atravesó una separación marcada por el escándalo. Él, vinculado a investigaciones judiciales relacionadas con el kirchnerismo, fue parte de uno de los capítulos más mediáticos de su vida.

"Yo le presté plata de mis ahorros y se iba a jugar al póker", recordó Karina, y añadió sobre esa etapa: "Le cocinaba. Había hecho una tapa de Gente donde le cocinaba milanesas. Era algo divertido, que me había casado. Pero son etapas de la vida, Mirtha. Hasta hoy, el peaje te cobra. Malas decisiones".

Con serenidad, Jelinek aseguró que no guarda rencor: "Yo le deseo lo mejor, no voy a hablar mal de él. Es una experiencia que viví y nada más. Ya está. Ya solté esa mochila".

El clima se distendió cuando Julián Weich, también invitado, lanzó un comentario humorístico: "Ni un dolor, ni un dólar... ni en Dolores te dejó", lo que provocó risas en la mesa. Mirtha, entre seria y divertida, le dijo: "Sos demasiada buena". A lo que Karina respondió: "Tengo que ser un poco más mala, pero Dios hace Justicia". La diva insistió: "Te hizo daño ,eh", y Jelinek admitió: "La pasé mal".

Más adelante, Legrand quiso indagar en su presente sentimental: "¿Cómo está tu vida ahora". "Bien, estoy contenta, feliz. Mucho no hablo de mi vida porque cuando uno habla de su vida íntima es como que no le va tan bien", contestó en referencia a su relación con Flor Parise, con quien atravesó algunos altibajos.

La conductora, curiosa, le preguntó: "Tenés una vida misteriosa. ¿Te gusta que sea así?". Jelinek explicó: "Para guardarme mi familia, yo y la gente que está alrededor mío, decido eso. Es inevitable y chocante porque si yo fuera periodista yo querría saber".

El tema derivó en sus deseos de maternidad. "¿Te gustaría ser mamá?", consultó Mirtha. "Sí, lo intenté, no se pudo. Vamos a ver más adelante", confesó la modelo. Julián Weich, con picardía, le preguntó: "¿Estás en pareja ahora?". Ella, sonriente, esquivó la incomodidad: "Estoy bien, señorito ¿y usted?".

Además, Mirtha quiso saber dónde vive actualmente: "¿Vivís en Nordelta?". Karina aclaró: "No, ya me mudé hace rato. Estoy acá cerquita, en Palermo. Vivo bien, trato de estar feliz todos los días, que es una lucha diaria".