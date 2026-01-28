En vivo Radio La Red
BOMBAZO

¿Messi en la Libertadores? La postura de la Conmebol sobre sumar al Inter Miami al torneo

Alejandro Domínguez se refirió al debate reabierto por el Inter Miami y aclaró cuál es el camino institucional para que clubes de la Concacaf puedan volver a disputar la máxima competencia sudamericana.

La posibilidad de ver a Lionel Messi disputando la Copa Libertadores volvió a instalarse con fuerza en el escenario del fútbol internacional. El disparador fue una nueva declaración de Jorge Más, uno de los propietarios del Inter Miami, quien reflotó la idea de que clubes de Estados Unidos y México puedan incorporarse a la principal competencia de la Conmebol. El debate no es nuevo, pero volvió a tomar dimensión por la presencia de figuras de peso como Messi y Luis Suárez en la MLS, además de futbolistas destacados del fútbol mexicano.

Ante este escenario, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se refirió públicamente al tema y marcó con claridad cuál es su postura institucional. El dirigente paraguayo habló durante el lanzamiento de la Copa Mundial Femenina Brasil 2027 y dejó definiciones que encuadran la discusión dentro de los límites reglamentarios actuales.

¿Puede Inter Miami jugar la Copa Libertadores?

Domínguez fue contundente al señalar que cualquier iniciativa de este tipo debe resolverse dentro de la Concacaf, la confederación a la que pertenecen Estados Unidos y México. “Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, somos muy respetuosos con las demás confederaciones”, explicó en declaraciones al sitio brasileño Globo Esporte.

De esta manera, el titular de la Conmebol dejó en claro que no se trata de una decisión unilateral ni inmediata, sino de un proceso que requiere consenso entre confederaciones y un encuadre institucional preciso. Sin embargo, sus palabras no cerraron la puerta por completo.

Qué piensa la Conmebol sobre la llegada de equipos de otras confederaciones

Lejos de mostrarse reacio a la idea, Domínguez valoró el interés que despierta la Copa Libertadores más allá de Sudamérica. “Es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente para la competición internacional y mundial”, afirmó.

Esa frase refleja el peso simbólico y deportivo que mantiene el torneo continental, incluso frente al crecimiento económico y mediático de otras ligas. La eventual presencia de clubes de la MLS o de la Liga MX no solo implicaría un impacto deportivo, sino también comercial y global, especialmente si figuras como Messi fueran parte del certamen.

Qué antecedente existe con los equipos mexicanos

Domínguez recordó que la participación de clubes de México en la Copa Libertadores no sería una novedad. “La puerta quedó abierta. Ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, aunque su última participación fue en 2016”, señaló.

Entre 1998 y 2016, equipos mexicanos formaron parte del torneo y protagonizaron campañas destacadas, incluso alcanzando instancias decisivas. Aquella experiencia demostró que la convivencia entre confederaciones era posible, aunque luego se discontinuó por cuestiones organizativas y de calendario.

¿Qué debería pasar para que regresen?

Según explicó Domínguez, el camino es claro: cualquier regreso debe darse a través de la Concacaf. “Si quieren regresar, tienen que hacerlo a través de Concacaf”, concluyó. Es decir, no se trata solo de una invitación, sino de una redefinición estructural que involucra a ambas confederaciones y a sus calendarios oficiales.

Por ahora, la idea de ver a Messi jugando la Libertadores permanece en el terreno del deseo y la especulación. Pero el mensaje de la Conmebol fue claro: la puerta no está cerrada, aunque el paso previo debe darse fuera de Sudamérica. El debate sigue abierto y, como cada vez que aparece el nombre de Messi, el fútbol mundial vuelve a mirar hacia la Copa Libertadores.

