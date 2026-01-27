Marixa Balli liquidó a Javier Milei por cantar con Fátima Florez: "La gente está perdiendo..."

Movilizada, la ex LAM (América TV) redobló su apuesta contra Javier: “No podemos fingir demencia. La gente está perdiendo sus casas, yo no puedo creer. La verdad que no me entra en la cabeza. Reitero, soy apolítica, porque después empiezan a decir ‘esta, ¿de qué lado está?’. No estoy de ningún lado. Quiero ser feliz y quiero que la gente esté feliz. Eso es el resultado de un buen gobierno, ver a la gente feliz”.

A la hora de analizar los ‘dotes’ del político para la música, Balli bramó: “A mí me parece que él tiene que hacer de presidente. Él puede hacer lo que quiere y puede cantar, no canta mal, me parece muy divertido. No estoy en contra de eso, pero la verdad es que tenemos una parte en el sur que lo estamos perdiendo. Es una parte muy importante de nuestro país. ¿Queremos a nuestro país o no lo queremos? ¿Lo respetamos, somos patriotas o no nos importa? No estamos espectacular como para cantar".

Embed

Por qué invitó a cantar el Chaqueño Palavecino a Javier Milei

Una inesperada polémica se desató este martes luego de que en Lape Club Social Informativo (América TV) se hiciera eco de una versión que comenzó a circular con fuerza en redes sociales y que involucraba al Chaqueño Palavecino y su invitación al presidente Javier Milei para compartir escenario en el tradicional Festival de Doma y Folclore de Jesús María.

En el programa, Mauro Szeta y Martín Salwe leyeron al aire un mensaje publicado en X por un usuario identificado como Marcelo Fava, quien aseguraba que la Asociación Federal de Raíces Criollas había “echó al Chaqueño Palavecino por cantar con Javier Milei”.

Sin embargo, al chequear la información, los periodistas advirtieron que dicha asociación no tenía presencia verificable en redes sociales, por lo que decidieron comunicarse directamente con el cantante para confirmar qué había de cierto en la versión viralizada.

Desde Salta, donde se encontraba al momento del contacto, el Chaqueño aseguró desconocer por completo la situación, aunque reconoció haber visto los posteos mientras regresaba de una de sus giras. “Me suena raro. Poner los gauchos de Güemes, es algo muy fuerte para nosotros acá, y cada uno pertenece a un fortín. Y bueno, los 17 de junio están los gauchos ”, expresó, antes de analizar: “tiene que ser mucho para que yo no pertenezca, claro que hay una revisación”, confirmando así que forma parte de esa agrupación.

Asimismo, el intérprete de Amor salvaje, entre muchos otros éxitos, afirmó no conocer a la supuesta asociación que habría impulsado su apartamiento por haber compartido escenario con el mandatario. “No puedo entender todo esto, estamos en democracia”, manifestó visiblemente sorprendido.

En cuanto a cómo se dio la participación de Javier Milei en su show en Jesús María, el Chaqueño fue contundente y despejó cualquier suspicacia. Según relató, el presidente “llega a vernos el día que yo actuaba, estaba ahí, lo saludo y bueno, lo invito, como invité a varios, a tantas autoridades ”.

Además, explicó que el día anterior ya sabía que Milei asistiría al espectáculo, tal como ocurre con otras figuras del ámbito político. En ese marco, recordó que el año anterior Martín Menem también se acercó a verlo y fue invitado al camarín como un gesto de cortesía, algo que aseguró hace habitualmente con todas las personalidades que asisten a sus shows.

“Yo vengo de muy de abajo, de una zona muy sufrida, muy olvidada, entre Bolivia y Paraguay, la historia es larga”, expresó, al tiempo que remarcó que actualmente tiene 30 personas a su cargo, que para él todo es trabajo y que se presenta donde lo contratan, dejando en claro que su único compromiso es con el público.