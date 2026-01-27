En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Tragedia
Bariloche
RÍO NEGRO

Tragedia en Bariloche: quién era la mujer que falleció en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

Silvana Garibaldi, licenciada en Administración de Empresas y residente en Pilar, falleció tras deslizarse en la Cascada Frey del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Tragedia en Bariloche: quién era la mujer que falleció en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi
Leé también El frío extremo congeló una cascada argentina de 30 metros: el paisaje es de otro planeta
El frío extremo alcanzó los -17 °C y congeló una cascada de 30 metros: el paisaje es de otro planeta

La mujer, licenciada en Administración de Empresas, estaba próxima a cumplir 60 años el 28 de febrero. Tenía tres hijos, Franco, Josefina e Inés, dos de ellos radicados en el exterior, y residía en un country del partido bonaerense de Pilar.

Silvana Garibaldi

En una entrevista concedida a Clarín durante el verano de 2004, Garibaldi había contado que solía veranear desde la infancia en Pinamar junto a su marido, Alejandro Vallone (60), contador público. En la actualidad, ambos se encontraban separados.

A lo largo de su carrera profesional, desarrolló una extensa trayectoria en compañías de consumo masivo, servicios y consultoría. Se desempeñó en la Gerencia de Marketing y Desarrollo de Negocios de Papelera del Plata, trabajó en Arcor División Galletitas y en Kimberley Clark Fem and Personal Care para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. También ocupó cargos como directora de Desarrollo Comercial en CCR-IRI y BMC Consulting Group, además de pasar por Ignis Argentina Medios & Comunicación y fundar su propia empresa, GVD Consulting.

En su perfil de LinkedIn, se describía como "consultora especialista en Estrategia Comercial y Marketing / Gestión de Proyectos. Start up de Negocios".

El accidente en la cascada Frey

El accidente ocurrió pasadas las 19 del lunes, en la zona de la Cascada Frey, ubicada al final del brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi. Según informaron fuentes oficiales, Garibaldi “se habría deslizado en un sector de la cascada, sufriendo un grave accidente”. Las personas que la acompañaban lograron sacarla del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no obtuvieron signos vitales.

"Lamentablemente la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió", confirmó una de las autoridades del Parque al Diario Río Negro.

Tras el hecho, se montó un amplio operativo con la participación de guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de Prefectura Naval Argentina. Además, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente. “Rápidamente se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina, dando aviso a la Fiscalía correspondiente. En el procedimiento también se sumó colaborando con el traslado de personal y familiares un operador lacustre del Parque Nacional”, indicaron desde la administración.

cascada frey

El procedimiento concluyó cerca de las 5 de la madrugada del martes, cuando se retiró el cuerpo con autorización de la fiscal Silvia Paolini. "El traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local", precisaron.

Desde el Parque Nacional recordaron que en ese sector está prohibido descender por la cascada debido al riesgo extremo. “Muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad”.

También remarcaron que se trata de un punto de difícil acceso: "En esos puntos solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas lo permiten. Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tragedia Bariloche Mujer Pilar
Notas relacionadas
"Cascadas": los impresionantes videos del subte de Nueva York completamente inundado
Conmoción por la muerte de una turista: se tiró por una cascada y se golpeó la cabeza contra una roca
Estaba cenando, se atragantó y todo terminó de la peor manera: qué pasó con un nene de 2 años en La Plata

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar