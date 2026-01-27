Tragedia en Bariloche: quién era la mujer que falleció en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

En su perfil de LinkedIn, se describía como "consultora especialista en Estrategia Comercial y Marketing / Gestión de Proyectos. Start up de Negocios".

El accidente en la cascada Frey

El accidente ocurrió pasadas las 19 del lunes, en la zona de la Cascada Frey, ubicada al final del brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi. Según informaron fuentes oficiales, Garibaldi “se habría deslizado en un sector de la cascada, sufriendo un grave accidente”. Las personas que la acompañaban lograron sacarla del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no obtuvieron signos vitales.

"Lamentablemente la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió", confirmó una de las autoridades del Parque al Diario Río Negro.

Tras el hecho, se montó un amplio operativo con la participación de guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de Prefectura Naval Argentina. Además, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente. “Rápidamente se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina, dando aviso a la Fiscalía correspondiente. En el procedimiento también se sumó colaborando con el traslado de personal y familiares un operador lacustre del Parque Nacional”, indicaron desde la administración.

cascada frey

El procedimiento concluyó cerca de las 5 de la madrugada del martes, cuando se retiró el cuerpo con autorización de la fiscal Silvia Paolini. "El traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local", precisaron.

Desde el Parque Nacional recordaron que en ese sector está prohibido descender por la cascada debido al riesgo extremo. “Muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad”.

También remarcaron que se trata de un punto de difícil acceso: "En esos puntos solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas lo permiten. Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima".