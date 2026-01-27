El comentario picante del Turco Husaín sobre el look de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

La chicana no quedó solo entre ellos. Rápidamente, La Joaqui salió a bancar a su compañera y disparó: “No le des bola. Es envidioso. Ya quisiera él volver a usar pollera”, lo que despertó aún más carcajadas. En la misma línea, Emilia Attias también intervino para respaldarla y lanzó un elogio directo: “Estás hermosa”.

El intercambio siguió escalando en tono de humor y complicidad, hasta que Germán Martitegui cerró la escena con una frase que resumió el momento vivido en el estudio: “Excelente clima laboral”, dijo entre risas, dando por terminado el cruce.

Intentando bajarle el tono a la broma, el exfutbolista se justificó con humor y explicó el origen de su ocurrencia. “Estábamos hablando con Cachete Sierra de amoblar mi casa”, señaló, dejando en claro que el comentario no había tenido mala intención.

Lejos de mostrarse molesta, Evangelina Anderson se tomó el episodio con total naturalidad y, ya en el backstage del programa, cerró el tema con una frase cómplice que terminó de desactivar cualquier polémica. “Es el Pitufo Gruñón, es el Grinch. Pero yo sé que en el fondo me quiere”, expresó, dejando en claro que el picante comentario sobre su look fue parte de un juego que sumó risas y color a una nueva gala de MasterChef Celebrity.