En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Evangelina Anderson
MasterChef Celebrity
¡EPA!

El comentario picante del Turco Husaín sobre el look de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

El Turco Husaín descolocó a todos con un comentario sobre el look de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity.

El comentario picante del Turco Husaín sobre el look de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

El estudio de MasterChef Celebrity fue escenario de un momento tan inesperado como divertido, cuando Claudio “Turco” Husaín lanzó un comentario picante sobre el look de Evangelina Anderson y desató un ida y vuelta cargado de humor que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del programa.

Leé también Micaela Benítez, la novia de Martín Demichelis, enfrentó a Evangelina Anderson y dio su versión
Micaela Benítez, la novia de Martín Demichelis, enfrentó los rumores y dio su versión en Infama

Todo ocurrió cuando Evangelina fue la primera en presentar su plato de pastas ante el jurado y se refirió al grupo de participantes que aguardaba la devolución desde el balcón, todos vestidos de blanco. “Vinimos en composé los cuatro. Bueno, somos un montón de blanco”, comentó frente a Wanda Nara y los chefs, aludiendo al vestuario elegido para esa noche.

Con su habitual ironía, Donato De Santis aprovechó la situación para bromear sobre quienes habían tenido una buena semana y esperaban la definición con el delantal blanco. En ese clima distendido, desde el balcón apareció el comentario que sorprendió a todos. Sin filtro, el Turco Husaín lanzó: “Un velador”, en clara referencia al look de Evangelina.

La frase provocó risas inmediatas en el estudio. Al escuchar el comentario, la modelo no se quedó callada, giró hacia el balcón y respondió con ironía: “¿Quién es un velador?”, sumándose al juego sin perder la sonrisa.

La chicana no quedó solo entre ellos. Rápidamente, La Joaqui salió a bancar a su compañera y disparó: No le des bola. Es envidioso. Ya quisiera él volver a usar pollera”, lo que despertó aún más carcajadas. En la misma línea, Emilia Attias también intervino para respaldarla y lanzó un elogio directo: “Estás hermosa”.

El intercambio siguió escalando en tono de humor y complicidad, hasta que Germán Martitegui cerró la escena con una frase que resumió el momento vivido en el estudio: “Excelente clima laboral”, dijo entre risas, dando por terminado el cruce.

Intentando bajarle el tono a la broma, el exfutbolista se justificó con humor y explicó el origen de su ocurrencia. “Estábamos hablando con Cachete Sierra de amoblar mi casa”, señaló, dejando en claro que el comentario no había tenido mala intención.

Lejos de mostrarse molesta, Evangelina Anderson se tomó el episodio con total naturalidad y, ya en el backstage del programa, cerró el tema con una frase cómplice que terminó de desactivar cualquier polémica. “Es el Pitufo Gruñón, es el Grinch. Pero yo sé que en el fondo me quiere”, expresó, dejando en claro que el picante comentario sobre su look fue parte de un juego que sumó risas y color a una nueva gala de MasterChef Celebrity.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Evangelina Anderson MasterChef Celebrity
Notas relacionadas
Evangelina Anderson ya se olvidó de Ian Lucas y estaría conociendo al ex de otra famosa: de quién se trata
No tires el pocillo de café en casa, es el tesoro más grande que podés llegar a tener
La China Suárez se luce en Netflix con el estreno de la nueva temporada de su serie más popular

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar