La drástica decisión del Galatasaray por el humillante apodo que le pusieron a La China Suárez

Con el correr de las horas, se explicó que la palabra utilizada, “sevgilisi”, suele referirse a “novia” o “pareja”, pero la traducción literal no contempló esos matices y dejó a La China Suárez expuesta en un terreno sensible. A pesar de la aclaración, el daño ya estaba hecho y las redes reaccionaron con dureza.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse y muchos usuarios aprovecharon la confusión para atacar a la actriz. Mensajes como “Qué bueno que hayan dicho la verdad”, “La eterna amante y mufa”, “Mauro Icardi se ha derrumbado completamente desde que conoció a esta mujer” y “Amante y gato vip” se repitieron entre los más virales.

Frente al revuelo que se generó, especialmente en nuestro país, el Galatasaray tomó una decisión concreta: el posteo fue editado en Instagram y se modificó el texto que había dado origen a la polémica. De este modo, el club buscó ponerle un freno a la controversia que había escalado rápidamente y que volvió a colocar a La China Suárez en el centro de una polémica internacional, esta vez impulsada por una traducción desafortunada y un apodo que reavivó viejas heridas del escándalo.