La drástica decisión del Galatasaray por el humillante apodo que le pusieron a La China Suárez
Las autoridades del club tomaron una firme determinación luego del revuelo que se generó por el mote que denigrante que usaron para referirse a La China Suárez.
La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática internacional luego de un episodio ocurrido en Turquía que desató indignación, críticas y un fuerte debate en redes sociales. En el marco de su vínculo con Mauro Icardi y de su presencia habitual en los partidos del Galatasaray, la actriz fue asociada a un apodo considerado humillante por muchos usuarios, lo que derivó en una drástica decisión por parte del club tras el revuelo que se generó en la Argentina.
Radicada desde hace varios meses en Estambul, La China Suárez acompaña de manera constante al futbolista y suele mostrarse a su lado tanto en su vida cotidiana como en compromisos deportivos. El sábado 24 de enero volvió a decir presente en un partido del Galatasaray, que enfrentó como visitante al Karagümrük por una nueva fecha de la liga turca. En esa ocasión, la actriz asistió a la cancha junto a su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y se sentó en la platea para alentar al equipo.
La escena, que no tenía nada de extraordinaria, terminó derivando en un inesperado escándalo. El fotógrafo oficial del Galatasaray compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que se veía a la actriz junto a su hija, ambas siguiendo atentamente el partido desde las gradas. El conflicto no se originó en la foto, sino en el texto que acompañó la publicación y que rápidamente encendió la polémica.
En el posteo del perfil @fotottarena se podía leer:“La amante de Mauro Icardi, China Suárez, está viendo el partido Karagümrük-Galatasaray con su hija desde las gradas”. Aunque el mensaje original estaba escrito en turco, la traducción automática de Instagram utilizó la palabra “amante”, un término que generó un fuerte rechazo y se viralizó en cuestión de minutos, especialmente por el historial de conflictos que rodean a la actriz desde el inicio del WandaGate.
Con el correr de las horas, se explicó que la palabra utilizada, “sevgilisi”, suele referirse a “novia” o “pareja”, pero la traducción literal no contempló esos matices y dejó a La China Suárez expuesta en un terreno sensible. A pesar de la aclaración, el daño ya estaba hecho y las redes reaccionaron con dureza.
Los comentarios no tardaron en multiplicarse y muchos usuarios aprovecharon la confusión para atacar a la actriz. Mensajes como “Qué bueno que hayan dicho la verdad”, “La eterna amante y mufa”, “Mauro Icardi se ha derrumbado completamente desde que conoció a esta mujer” y “Amante y gato vip” se repitieron entre los más virales.
Frente al revuelo que se generó, especialmente en nuestro país, el Galatasaray tomó una decisión concreta: el posteo fue editado en Instagram y se modificó el texto que había dado origen a la polémica. De este modo, el club buscó ponerle un freno a la controversia que había escalado rápidamente y que volvió a colocar a La China Suárez en el centro de una polémica internacional, esta vez impulsada por una traducción desafortunada y un apodo que reavivó viejas heridas del escándalo.