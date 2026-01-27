Qué dijo María Susini de la denuncia por violencia contra Facundo Arana

La reciente separación de Facundo Arana y María Susini volvió a poner el foco sobre una historia personal que, además del final de una relación de casi dos décadas, arrastra antecedentes mediáticos de fuerte impacto. Hace pocos días, el propio actor confirmó la ruptura tras 19 años juntos y tres hijos en común —India y los mellizos Yaco y Moro—, una decisión que se dio en un clima de bajo perfil pero que inevitablemente reactivó recuerdos de episodios pasados que también tuvieron gran repercusión pública.