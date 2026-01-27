En vivo Radio La Red
Qué dijo María Susini de la denuncia por violencia contra Facundo Arana

En medio del revuelo por la separación, tomaron relevancia las declaraciones que María Susini hizo sobre su pareja, Facundo Arana, luego de una fuerte denuncia.

La reciente separación de Facundo Arana y María Susini volvió a poner el foco sobre una historia personal que, además del final de una relación de casi dos décadas, arrastra antecedentes mediáticos de fuerte impacto. Hace pocos días, el propio actor confirmó la ruptura tras 19 años juntos y tres hijos en común —India y los mellizos Yaco y Moro—, una decisión que se dio en un clima de bajo perfil pero que inevitablemente reactivó recuerdos de episodios pasados que también tuvieron gran repercusión pública.

La confirmación de la separación llegó a través de LAM (América TV), donde Ángel de Brito compartió detalles luego de dialogar con el actor. “La crisis viene desde hace mucho tiempo, que están separados y no es de un mes, no es de octubre, sino de hace rato. Me dio a entender que hace como un año que ya venían…”, explicó el conductor, dejando en claro que la ruptura no fue abrupta ni reciente, sino el resultado de un proceso largo y silencioso.

Este nuevo capítulo en la vida de Arana volvió a traer a la memoria otro momento en el que su nombre estuvo en el centro de la escena mediática. En 2022, el actor fue acusado públicamente por Romina Gaetani, quien se sentó en LAM (América TV) y denunció haber sufrido situaciones de violencia durante las grabaciones de la ficción Noche y Día. “Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo y tenía arranques que no estaban buenos, manifestó la actriz en aquel entonces.

Las declaraciones generaron un fuerte revuelo y abrieron un debate que trascendió el ámbito artístico. En ese contexto, fue María Susini quien decidió hablar públicamente y salir en defensa del padre de sus hijos, con una postura firme y sin matices. “Yo convivo con Facu hace muchísimos años y está lejos de ser violento. Vivo con él, respiro con él, y si fuese algo violento, yo no estaría con una persona así, afirmó de manera tajante.

Lejos de minimizar el conflicto, Susini profundizó su postura y contextualizó las situaciones mencionadas. “Se puede calentar un día y puede pegarle a una mesa, ¿pero en qué contexto?”, se preguntó, antes de volver a respaldar al actor con contundencia. “Es un ser de luz. Es divino. Y es un ser humano, que se puede calentar, pero está lejos de ser violento”, remarcó, dejando clara su mirada sobre la personalidad de Arana.

Hoy, con la relación ya finalizada, la separación entre Facundo Arana y María Susini se da en un marco de común acuerdo y respeto mutuo. Ambos priorizan el bienestar de sus hijos por encima de cualquier diferencia personal, manteniendo una postura adulta y cuidada. En ese recorrido, vuelve a destacarse el rol que ella tuvo en su momento, cuando eligió defenderlo públicamente en uno de los episodios más delicados que atravesó el actor, un gesto que cobra otra dimensión a la luz del presente.

