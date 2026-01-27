Qué dijo María Susini de la denuncia por violencia contra Facundo Arana

Lejos de minimizar el conflicto, Susini profundizó su postura y contextualizó las situaciones mencionadas. “Se puede calentar un día y puede pegarle a una mesa, ¿pero en qué contexto?”, se preguntó, antes de volver a respaldar al actor con contundencia. “Es un ser de luz. Es divino. Y es un ser humano, que se puede calentar, pero está lejos de ser violento”, remarcó, dejando clara su mirada sobre la personalidad de Arana.

Hoy, con la relación ya finalizada, la separación entre Facundo Arana y María Susini se da en un marco de común acuerdo y respeto mutuo. Ambos priorizan el bienestar de sus hijos por encima de cualquier diferencia personal, manteniendo una postura adulta y cuidada. En ese recorrido, vuelve a destacarse el rol que ella tuvo en su momento, cuando eligió defenderlo públicamente en uno de los episodios más delicados que atravesó el actor, un gesto que cobra otra dimensión a la luz del presente.