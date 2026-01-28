María Eugenia Ritó fulminó a Zaira Nara por el escándalo en Paraguay con una frase tremenda

Embed

Lo cierto es que al estar observando el ciclo que conduce Ángel de Brito, quien reaccionó con todo y de manera sorpresiva contra Zaira Nara fue María Eugenia Ritó y la liquidó por esa actitud que habría tenido la modelo en el evento.

"¡Qué tupé lo de Zaira Nara en Paraguay! ¡Por favooor! Que agradezca a Wanda la exposición. Encima cero carisma y no es simpática con el público", lanzó picante la ex vedette desde su cuenta en X.

Y agregó: "¿Quién es? Mal por la marca que la contrató, porque no es figura ni querida. Allá imagino que no la conocen ni las tostadas. ¿Cuál es la carrera? Contame".

Habrá que esperar para conocer si finalmente hay respuesta de la hermana de Wanda ante el ataque de Ritó o si da por concluido el tema tras su descargo donde negó mostrarse con mala predisposición en dicho evento.

maria eugenia rito liquido a zaira nara por el escandalo en paraguay

Qué dijo Zaira Nara tras ser acusada de "mala onda" en Paraguay

Tras los duros comentarios que circularon en la televisión paraguaya por su participación en un evento, Zaira Nara optó por responder de manera veloz y categórica desde las redes sociales.

La modelo mostró en sus historias de Instagram un mensaje vía WhatsApp con una representante de la marca de ese evento donde fue convocada y en el que se remarcaba su calidez y buena predisposición.

"Chicas gracias por todo ayer. Explotó Paraguay con Zaira. Locura total", se leía en el texto. Y luego se agregó que quedaron encantados con su presencia: "Díganle, por favor, gracias de nuestra parte también por venir, ponerle la mejor de las ondas y estar ahí a full. Es una divina realmente, le amamos".

Al mostrar la prueba para contrarrestar esa versión que circuló en la televisión de ese país, la modelo agregó un tanto molesta: "Amigos de América TV, díganle a Lucas Renatto que está muy confundido".

Así, Zaira Nara enfrentó rápido el rumor de un escándalo en el evento y remarcó que su paso allí fue valorado de manera positiva por la marca que la contrató para asistir.