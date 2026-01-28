María Eugenia Ritó fulminó a Zaira Nara por el escándalo en Paraguay con una frase tremenda
Al ver lo que contaban de Zaira Nara en la televisión de Paraguay y un evento al que habría concurrido con "mala onda", la ex vedette María Eugenia Ritó la liquidó en las redes.
En las últimas horas Zaira Nara se vio involucrada en un supuesto escándalo en Paraguay después de ser duramente cuestionada en un programa de televisión de ese país donde se cuestionó su actitud en un evento para una conocida marca para la que había sido contratada.
En las ímagenes de la tevé paraguaya que se mostraron al aire el martes en LAM (América Tv), se criticó fuerte a la modelo por su "mala onda" en el evento, algo que luego fue desmentido por la propia Zaira tiempo después desde su cuenta en Instagram.
En el ciclo remarcaron que la hermana de Wanda no estuvo con la mejor de las ondas en el evento y que incluso ni bebió de la marca de bebida que la había contratado.
"Este fin de semana estuvo Zaira Nara por San Bernardino, Zaira Nara y sus pocas ganas de vivir aparentemente porque de mala gana vino. En las fotos súper bien pero era como rara su presencia, como que no quería estar ahí y quería que sea la hora de irse. Le aturdía la gente, no sé qué pasó", remarcó picante el periodista paraguayo Lucas Renatto en el programa.
Lo cierto es que al estar observando el ciclo que conduce Ángel de Brito, quien reaccionó con todo y de manera sorpresiva contra Zaira Nara fue María Eugenia Ritó y la liquidó por esa actitud que habría tenido la modelo en el evento.
"¡Qué tupé lo de Zaira Nara en Paraguay! ¡Por favooor! Que agradezca a Wanda la exposición. Encima cero carisma y no es simpática con el público", lanzó picante la ex vedette desde su cuenta en X.
Y agregó: "¿Quién es? Mal por la marca que la contrató, porque no es figura ni querida. Allá imagino que no la conocen ni las tostadas. ¿Cuál es la carrera? Contame".
Habrá que esperar para conocer si finalmente hay respuesta de la hermana de Wanda ante el ataque de Ritó o si da por concluido el tema tras su descargo donde negó mostrarse con mala predisposición en dicho evento.
Qué dijo Zaira Nara tras ser acusada de "mala onda" en Paraguay
Tras los duros comentarios que circularon en la televisión paraguaya por su participación en un evento, Zaira Nara optó por responder de manera veloz y categórica desde las redes sociales.
La modelo mostró en sus historias de Instagram un mensaje vía WhatsApp con una representante de la marca de ese evento donde fue convocada y en el que se remarcaba su calidez y buena predisposición.
"Chicas gracias por todo ayer. Explotó Paraguay con Zaira. Locura total", se leía en el texto. Y luego se agregó que quedaron encantados con su presencia: "Díganle, por favor, gracias de nuestra parte también por venir, ponerle la mejor de las ondas y estar ahí a full. Es una divina realmente, le amamos".
Al mostrar la prueba para contrarrestar esa versión que circuló en la televisión de ese país, la modelo agregó un tanto molesta: "Amigos de América TV, díganle a Lucas Renatto que está muy confundido".
Así, Zaira Nara enfrentó rápido el rumor de un escándalo en el evento y remarcó que su paso allí fue valorado de manera positiva por la marca que la contrató para asistir.