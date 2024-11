El regreso de Bridget Jones: el tráiler deja en shock a los fans con una muerte inesperada

Bridget Jones: Loca por él (en inglés Mad About the Boy) llega en febrero de 2025 con una sorpresa que sus fanáticos no logran superar. En el avance de esta cuarta y última entrega de la icónica saga, se revela la trágica muerte de Mark Darcy, el eterno amor de Bridget. Esta noticia no solo sacudió a los seguidores de la comedia romántica, sino que desató una ola de críticas en redes sociales y entre fanáticos de larga data, quienes no pueden aceptar que Bridget regrese a la soltería en circunstancias tan dolorosas.