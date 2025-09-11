El thriller de Netflix inspirado en un caso real que no podés dejar de ver y es la película del año.

A pesar de sus dos horas de extensión, el relato mantiene un ritmo que no da respiro, con giros que llevan al espectador a cuestionar cada gesto y palabra de los protagonistas.

De qué trata "La viuda negra" en Netflix

En este thriller basado en hechos reales, la investigación a partir del hallazgo de un hombre muerto hace añicos la fachada perfecta de su viuda y expone una doble vida secreta.

La protagonista, Maje (Ivana Baquero), queda convertida en viuda tras el crimen de su esposo en Valencia. En un primer momento, su dolor parece sincero, pero la agente Eva (Carmen Machi), líder del Grupo de Homicidios, comienza a sospechar de su comportamiento.

Mientras Eva indaga, se revela que detrás de las lágrimas de Maje se escondía un entramado de relaciones secretas y un plan que terminaría en tragedia.

El caso real detrás de "La viuda negra"

La historia que inspiró la película ocurrió en agosto de 2017 en Valencia. Antonio Navarro Cerdán, un ingeniero de 35 años, fue asesinado a puñaladas en el garaje de su barrio, en Patraix. El ataque, que afectó órganos vitales como pulmones y corazón, acabó con su vida en cuestión de minutos.

El hallazgo de su cuerpo horas después impactó a vecinos y conocidos. El lugar carecía de cámaras de seguridad y tenía escasa iluminación, lo que complicó la reconstrucción de los hechos en los primeros días de la investigación.

En un principio se pensó en un posible robo, pero esa teoría fue descartada al comprobarse que todas las pertenencias de Antonio estaban intactas. Desde entonces, la atención se centró en su círculo cercano, especialmente en su esposa, María Jesús Moreno Cantó.

Maje, que se presentó como una mujer destrozada, pronto mostró contradicciones en sus declaraciones. Describía a su esposo como un hombre posesivo, pero sus palabras no terminaban de encajar con los hechos. La investigación reveló que llevaba una vida paralela: mantenía varias relaciones sentimentales al mismo tiempo, una de ellas con Salvador Rodrigo, compañero de trabajo.

La grabación que lo cambió todo y las condenas

La pieza clave del caso fue una grabación obtenida por la policía en una cafetería, donde Maje y Salvador fueron escuchados conversando tras la intervención de su teléfono. Allí quedaron expuestas sus intenciones y su vinculación directa con el asesinato.

Además, se descubrió un posible móvil económico: seguros de vida, pensiones y herencias que Maje recibiría tras la muerte de su marido.

Inicialmente, Salvador confesó haber actuado solo. Sin embargo, cuando supo que ella mantenía más relaciones con otros hombres, decidió señalarla como autora intelectual del crimen.

El caso generó un enorme interés mediático en España, al punto de que la prensa la bautizó como "La viuda negra de Patraix", nombre que terminó inspirando a Netflix para dar título a la película.

El impacto en Netflix de "La viuda negra"

El estreno de La viuda negra en 2025 no pasó desapercibido. Los usuarios de la plataforma destacaron su atmósfera de tensión, la actuación de Ivana Baquero y el retrato fiel de un caso que marcó un antes y un después en la crónica policial española.

Con una mezcla de drama y suspenso, la producción logra que el espectador se sienta dentro de la investigación, siguiendo cada pista, cada giro y cada revelación como si formara parte del expediente judicial.

El elenco de la película

Carmen Machi

Ivana Baquero

Tristán Ulloa

Pablo Molinero

Pepe Ocio

Pau Durà

Pedro Casablanc

Álex Gadea

Ramón Ródenas

Joel Sánchez

Tráiler de "La viuda negra" en Netflix