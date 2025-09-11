En vivo Radio La Red
Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor película de suspenso y apenas dura 96 minutos

Este drama policial de Netflix sorprende con la brillante actuación de Luis Zahera, la tensión constante y su trama oscura. Una historia de suspenso y misterio.

Netflix sorprendió a sus suscriptores con el estreno de "Infiesto", un drama policial cargado de tensión que tiene como gran protagonista a Luis Zahera, uno de los actores más respetados de España. Con apenas 96 minutos de duración, esta película española ya generó comentarios entre la crítica y promete atrapar a miles de espectadores en la plataforma.

Si ya viste Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta serie es la más recomendada.

La película está ambientada en Asturias, marzo de 2020, cuando España iniciaba el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus. En medio de ese clima de miedo e incertidumbre, dos inspectores de policía reciben la llamada que los lleva hasta un pequeño pueblo minero. Allí aparece una joven que había sido dada por muerta meses atrás.

Lo que parecía un hallazgo milagroso pronto se convierte en un enigma aterrador. Los detectives descubren que, mientras el mundo lidia con la crisis sanitaria, también se oculta una amenaza más oscura y peligrosa. La tensión se intensifica con cada minuto, haciendo que la atmósfera de la película se vuelva asfixiante.

Luis Zahera brilla en la pantalla de Netflix

Luis Zahera se consolidó como una figura central del cine español. Con dos Premios Goya a mejor interpretación de reparto por El reino y As bestas, además de la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes 2023, el actor se convirtió en sinónimo de calidad y potencia interpretativa.

Cada proyecto en el que participa logra un fuerte impacto en la audiencia, y su llegada a Netflix no fue la excepción. El estreno de Infiesto despertó gran expectativa, no solo por su trama policial cargada de misterio, sino por el sello personal que Zahera imprime en cada personaje.

Un thriller que combina suspenso y misterio

La duración de apenas 1 hora y 36 minutos se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, la trama avanza sin pausas y mantiene al espectador atrapado en cada secuencia. Por otro, algunos consideran que la complejidad de la historia merecía un tratamiento más extenso.

De todos modos, la propuesta encaja con la tendencia actual de Netflix: películas intensas, directas y con un formato ideal para el consumo rápido en streaming.

El atractivo de una historia policial española

La ambientación en Asturias no es un detalle menor. Los paisajes montañosos, los pueblos mineros y la atmósfera cerrada refuerzan la sensación de aislamiento. Además, el contexto de la pandemia aporta una capa extra de tensión, ya que sitúa la trama en un momento histórico que todos los espectadores recuerdan de primera mano.

Esta mezcla entre lo local y lo global es uno de los puntos más comentados. El guion logra que una historia policial española conecte con una audiencia internacional, mostrando un escenario reconocible para cualquiera que vivió las primeras semanas del confinamiento.

El futuro de Luis Zahera en la plataforma

El éxito de Infiesto refuerza el interés de Netflix en seguir apostando por producciones españolas con Luis Zahera como figura clave. Su capacidad para encarnar personajes duros, contradictorios y cargados de humanidad lo coloca como uno de los grandes atractivos para la audiencia.

Ahora Netflix lanzó el esperado tráiler de "Animal", su nueva apuesta española de comedia que tendrá como gran protagonista a Zahera, ganador de un Goya y reconocido por sus papeles intensos. La serie se estrenará el próximo 3 de octubre y promete situar a Luis Zahera en un terreno inesperado: el de un veterinario rural que se ve arrastrado a situaciones absurdas, caóticas y cargadas de humor.

El elenco de la película "Infiesto" con Luis Zahera

Infiesto fue dirigida por Patxi Amezcua, cineasta que ya demostró habilidad en el género de suspenso y acción. Su estilo directo y la elección de escenarios sombríos potencian la crudeza del relato.

Junto a Luis Zahera, el elenco incluye a Isak Férriz, Iria del Río, Juan Fernández, Ismael Fritschi, Ana Villa, María Mera, Isabel Naveira y José Manuel Poga. Todos aportan a esa atmósfera opresiva y sombría que caracteriza la película, lo que contribuye a mantener la atención del espectador desde el primer minuto hasta el cierre.

Tráiler de "Infiesto" en Netflix

