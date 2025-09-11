Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor película de suspenso y apenas dura 96 minutos.

Cada proyecto en el que participa logra un fuerte impacto en la audiencia, y su llegada a Netflix no fue la excepción. El estreno de Infiesto despertó gran expectativa, no solo por su trama policial cargada de misterio, sino por el sello personal que Zahera imprime en cada personaje.

Luis Zahera Infiesto 2.jpg

Un thriller que combina suspenso y misterio

La duración de apenas 1 hora y 36 minutos se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, la trama avanza sin pausas y mantiene al espectador atrapado en cada secuencia. Por otro, algunos consideran que la complejidad de la historia merecía un tratamiento más extenso.

De todos modos, la propuesta encaja con la tendencia actual de Netflix: películas intensas, directas y con un formato ideal para el consumo rápido en streaming.

Infiesto Netflix 1

El atractivo de una historia policial española

La ambientación en Asturias no es un detalle menor. Los paisajes montañosos, los pueblos mineros y la atmósfera cerrada refuerzan la sensación de aislamiento. Además, el contexto de la pandemia aporta una capa extra de tensión, ya que sitúa la trama en un momento histórico que todos los espectadores recuerdan de primera mano.

Esta mezcla entre lo local y lo global es uno de los puntos más comentados. El guion logra que una historia policial española conecte con una audiencia internacional, mostrando un escenario reconocible para cualquiera que vivió las primeras semanas del confinamiento.

Infiesto Netflix 1.jpg

El futuro de Luis Zahera en la plataforma

El éxito de Infiesto refuerza el interés de Netflix en seguir apostando por producciones españolas con Luis Zahera como figura clave. Su capacidad para encarnar personajes duros, contradictorios y cargados de humanidad lo coloca como uno de los grandes atractivos para la audiencia.

Ahora Netflix lanzó el esperado tráiler de "Animal", su nueva apuesta española de comedia que tendrá como gran protagonista a Zahera, ganador de un Goya y reconocido por sus papeles intensos. La serie se estrenará el próximo 3 de octubre y promete situar a Luis Zahera en un terreno inesperado: el de un veterinario rural que se ve arrastrado a situaciones absurdas, caóticas y cargadas de humor.

Luis Zahera Infiesto 1.jpg

El elenco de la película "Infiesto" con Luis Zahera

Infiesto fue dirigida por Patxi Amezcua, cineasta que ya demostró habilidad en el género de suspenso y acción. Su estilo directo y la elección de escenarios sombríos potencian la crudeza del relato.

Junto a Luis Zahera, el elenco incluye a Isak Férriz, Iria del Río, Juan Fernández, Ismael Fritschi, Ana Villa, María Mera, Isabel Naveira y José Manuel Poga. Todos aportan a esa atmósfera opresiva y sombría que caracteriza la película, lo que contribuye a mantener la atención del espectador desde el primer minuto hasta el cierre.

Tráiler de "Infiesto" en Netflix