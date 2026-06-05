Eligió su camino: el rumbo de vida que eligió Sofía, la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat, a los 25 años

Recientemente, la joven participó de una producción fotográfica junto a su madre y su hermana, donde habló sobre cómo fue crecer bajo la mirada permanente de los medios. Allí recordó que durante su infancia le costaba entender por qué tanta gente conocía a su papá y cómo esa situación la llevó a buscar ámbitos más íntimos para desarrollarse.

La llegada de las redes sociales también representó un desafío. Sofía reconoció que sintió una invasión a su privacidad cuando abrió sus primeras cuentas y que eso la impulsó a separar claramente su vida personal de sus proyectos creativos.

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Fue entonces cuando encontró en la fotografía una herramienta de expresión. Comenzó utilizando una cámara amateur y, con el tiempo, fue perfeccionándose hasta incorporar equipos profesionales y desarrollar un estilo propio. Más adelante sumó collages digitales y nuevas técnicas artísticas que le permitieron explorar diferentes formas de comunicar emociones y construir identidad visual.

Pero su búsqueda no terminó allí. Tras iniciar estudios vinculados a Comunicación y Relaciones Internacionales, descubrió que su verdadera pasión estaba en las Humanidades, una disciplina que reúne historia, filosofía y arte. Ese cambio de rumbo terminó siendo decisivo para su presente.

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Impulsada por ese interés, creó junto a su amiga Clara una editorial independiente llamada Ilka Krupkin, un proyecto pensado para dar visibilidad a escritores emergentes y generar espacios de encuentro entre distintas expresiones culturales.

La propuesta funciona a través de convocatorias abiertas, procesos de curaduría y eventos donde confluyen literatura, arte y reflexión. El objetivo es construir una plataforma para nuevas voces y fomentar el intercambio cultural.

El nombre del proyecto no fue elegido al azar. Ilka Krupkin homenajea al bisabuelo de su socia, un escritor croata vinculado a los círculos literarios de la Argentina de Borges y Bioy Casares, cuya obra hoy inspira esta nueva iniciativa.

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Además de la editorial, Sofía mantiene una intensa actividad artística. Continúa vinculada a la fotografía, disfruta de la lectura y la escritura, y practica baile urbano, otra de las disciplinas que forman parte de su vida cotidiana.

Así, lejos de las cámaras y de los estudios de televisión, la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat logró construir una identidad propia. Su historia demuestra que, incluso creciendo bajo la sombra de grandes figuras públicas, es posible encontrar una voz propia y transformar las pasiones personales en proyectos con futuro.