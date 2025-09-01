Ensalada griega de pasta: cómo hacer en casa una receta fresca y deliciosa

-
250 g de pasta corta (fusilli, penne o farfalle).
-
1 pepino mediano.
-
2 tomates maduros o tomates cherry.
-
1 cebolla morada pequeña.
-
100 g de aceitunas negras sin carozo.
-
150 g de queso feta.
-
Aceite de oliva virgen extra.
-
Jugo de limón.
-
Orégano seco.
-
Sal y pimienta a gusto.
Estos ingredientes se pueden conseguir fácilmente en cualquier supermercado y, en el caso del queso feta, también existen alternativas como quesos de cabra o quesos blancos firmes, aunque el original siempre aporta el sabor más característico.
Paso a paso de la preparación
-
Cocinar la pasta: hervir abundante agua con sal y cocinar la pasta hasta que quede al dente. Escurrir y dejar enfriar. Para acelerar el proceso, se puede enjuagar con agua fría.
-
Preparar los vegetales: cortar el pepino en cubos pequeños, los tomates en trozos o mitades si son cherry, y la cebolla en rodajas finas.
-
Armar la ensalada: en un bol grande, mezclar la pasta con los vegetales, sumar las aceitunas y el queso feta en cubos o desmenuzado.
-
Condimentar: agregar un buen chorro de aceite de oliva, jugo de limón, orégano seco, sal y pimienta al gusto. Mezclar bien para integrar todos los sabores.
-
Reposar antes de servir: si se deja unos minutos en la heladera, los sabores se intensifican y la ensalada resulta aún más sabrosa.
Un plato que se adapta a distintos momentos
La ensalada griega de pasta es ideal para los días calurosos, pero también puede ser un excelente acompañamiento de carnes a la parrilla o pescados. Además, al ser una receta que se conserva bien en la heladera, es perfecta para preparar con anticipación y llevar en un tupper al trabajo o a un picnic.
Su equilibrio nutricional es otro de los puntos fuertes: combina hidratos de carbono de la pasta, grasas saludables del aceite de oliva y el queso, además de fibras, vitaminas y minerales de los vegetales frescos.
Una opción mediterránea al alcance de todos
La cocina mediterránea es famosa por sus beneficios para la salud y esta ensalada es un claro ejemplo. Prepararla en casa no solo es económico y sencillo, sino que también permite disfrutar de un plato lleno de color, sabor y frescura.
La ensalada griega de pasta es, en definitiva, una forma práctica de acercarse a una de las gastronomías más valoradas del mundo y disfrutar de un plato que se adapta a cualquier ocasión.