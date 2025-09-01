En vivo Radio La Red
Recetas
RECETA

Ensalada griega de pasta: cómo hacer en casa una receta fresca y deliciosa

La ensalada griega de pasta es una opción fresca, nutritiva y fácil de preparar, ideal para quienes buscan un plato equilibrado y lleno de sabor sin pasar horas en la cocina.

La cocina griega es reconocida en el mundo por su equilibrio entre frescura, sabor y simplicidad. Dentro de sus propuestas más populares se encuentra la ensalada griega, un plato que combina vegetales frescos, queso feta y aceite de oliva, representando lo mejor de la dieta mediterránea. Sin embargo, una variante que gana cada vez más seguidores es la ensalada griega de pasta, una adaptación que suma carbohidratos y convierte esta preparación en un plato completo, ideal para el almuerzo, la cena o incluso como opción para llevar en una vianda.

Qué tiene de especial esta receta

La ensalada griega de pasta conserva los ingredientes principales de la versión tradicional: tomates, pepino, cebolla roja, aceitunas negras y queso feta, junto con un aliño sencillo a base de aceite de oliva, jugo de limón, orégano, sal y pimienta. La diferencia está en que incorpora pasta corta —como fusilli, penne o farfalle—, lo que la hace más contundente y versátil.

Además de ser un plato fresco y colorido, es muy fácil de preparar y no requiere técnicas complicadas. La combinación de vegetales crujientes, pasta al dente y el toque salado del queso feta da como resultado una ensalada equilibrada y con una textura muy agradable.

Ingredientes necesarios

Para preparar una ensalada griega de pasta en casa, los ingredientes más comunes son:

  • 250 g de pasta corta (fusilli, penne o farfalle).

  • 1 pepino mediano.

  • 2 tomates maduros o tomates cherry.

  • 1 cebolla morada pequeña.

  • 100 g de aceitunas negras sin carozo.

  • 150 g de queso feta.

  • Aceite de oliva virgen extra.

  • Jugo de limón.

  • Orégano seco.

  • Sal y pimienta a gusto.

Estos ingredientes se pueden conseguir fácilmente en cualquier supermercado y, en el caso del queso feta, también existen alternativas como quesos de cabra o quesos blancos firmes, aunque el original siempre aporta el sabor más característico.

Paso a paso de la preparación

  • Cocinar la pasta: hervir abundante agua con sal y cocinar la pasta hasta que quede al dente. Escurrir y dejar enfriar. Para acelerar el proceso, se puede enjuagar con agua fría.

  • Preparar los vegetales: cortar el pepino en cubos pequeños, los tomates en trozos o mitades si son cherry, y la cebolla en rodajas finas.

  • Armar la ensalada: en un bol grande, mezclar la pasta con los vegetales, sumar las aceitunas y el queso feta en cubos o desmenuzado.

  • Condimentar: agregar un buen chorro de aceite de oliva, jugo de limón, orégano seco, sal y pimienta al gusto. Mezclar bien para integrar todos los sabores.

  • Reposar antes de servir: si se deja unos minutos en la heladera, los sabores se intensifican y la ensalada resulta aún más sabrosa.

Un plato que se adapta a distintos momentos

La ensalada griega de pasta es ideal para los días calurosos, pero también puede ser un excelente acompañamiento de carnes a la parrilla o pescados. Además, al ser una receta que se conserva bien en la heladera, es perfecta para preparar con anticipación y llevar en un tupper al trabajo o a un picnic.

Su equilibrio nutricional es otro de los puntos fuertes: combina hidratos de carbono de la pasta, grasas saludables del aceite de oliva y el queso, además de fibras, vitaminas y minerales de los vegetales frescos.

Una opción mediterránea al alcance de todos

La cocina mediterránea es famosa por sus beneficios para la salud y esta ensalada es un claro ejemplo. Prepararla en casa no solo es económico y sencillo, sino que también permite disfrutar de un plato lleno de color, sabor y frescura.

La ensalada griega de pasta es, en definitiva, una forma práctica de acercarse a una de las gastronomías más valoradas del mundo y disfrutar de un plato que se adapta a cualquier ocasión.

