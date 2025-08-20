En vivo Radio La Red
Recetas
RECETA

Buñuelos de banana caseros: la receta fácil y rápida que no vas a poder dejar de probar

Con pocos ingredientes y en simples pasos, los buñuelos de banana caseros se convierten en una opción deliciosa para aprovechar la fruta y acompañar el mate, el café o el té.

Los buñuelos son una de esas preparaciones que nos transportan a la cocina de la infancia. Crocantes por fuera y suaves por dentro, este clásico de la repostería hogareña tiene múltiples versiones. Entre ellas, los buñuelos de banana se destacan por su sabor dulce y su textura húmeda, que hacen de cada bocado una auténtica delicia.

Lo mejor es que no se necesita ser un experto para prepararlos: con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina, se puede obtener una receta perfecta para la merienda, el postre o incluso como una opción rápida cuando hay visitas inesperadas. Además, permiten aprovechar esas bananas que ya están maduras y que muchas veces terminan olvidadas en la frutera.

Ingredientes necesarios para elaborar buñuelos de banana caseros

  • 2 bananas maduras

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de azúcar

  • 1 taza de harina leudante

  • 1 pizca de sal

  • 1 chorrito de esencia de vainilla (opcional)

  • Aceite para freír

  • Azúcar impalpable o común para espolvorear

Esta base puede ajustarse según el gusto de cada persona. Por ejemplo, quienes prefieran un sabor menos dulce pueden reducir la cantidad de azúcar, mientras que otros pueden sumar un toque de canela para intensificar el aroma.

Paso a paso para hacer buñuelos de banana

  • En un bol, pisar bien las bananas con un tenedor hasta lograr un puré.

  • Incorporar el huevo, el azúcar y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.

  • Agregar de a poco la harina leudante y la pizca de sal, formando una masa algo espesa pero húmeda.

  • Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola. Una vez caliente, tomar pequeñas porciones de masa con una cuchara y freírlas hasta que estén doradas de ambos lados.

  • Retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

  • Servir espolvoreados con azúcar impalpable o común, según preferencia.

El resultado son buñuelos dorados por fuera, con una textura aireada y un centro húmedo que conserva el sabor de la banana madura.

Una receta versátil

Los buñuelos de banana caseros no solo se disfrutan tal cual salen de la sartén. También pueden acompañarse con miel, dulce de leche o chocolate derretido, según el antojo del momento. Incluso hay quienes prefieren incorporarlos como parte de un postre más elaborado, combinándolos con helado o frutas frescas.

Además, esta preparación puede adaptarse fácilmente: si se busca una versión más ligera, en lugar de freírlos se pueden cocinar en una sartén antiadherente con apenas unas gotas de aceite, logrando una textura distinta pero igual de sabrosa.

Un clásico que nunca pasa de moda

Los buñuelos son protagonistas en muchas mesas argentinas y de otros países de la región. Su preparación sencilla y rápida los convierte en una receta de transmisión familiar, compartida de generación en generación. Cada hogar le da su impronta, ya sea con un toque de ralladura de limón, un extra de azúcar o una presentación distinta.

En el caso de los buñuelos de banana, su popularidad también radica en que es una manera práctica de evitar el desperdicio de fruta madura. Lo que podría terminar en la basura se transforma en un plato casero que invita a compartir.

Ya sea como merienda, desayuno o postre improvisado, esta receta mantiene intacto el encanto de la cocina casera: esa combinación de sabor, practicidad y un toque de nostalgia que la hace irresistible.

