Buñuelos de banana caseros: la receta fácil y rápida que no vas a poder dejar de probar

Paso a paso para hacer buñuelos de banana

En un bol, pisar bien las bananas con un tenedor hasta lograr un puré.

Incorporar el huevo, el azúcar y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.

Agregar de a poco la harina leudante y la pizca de sal, formando una masa algo espesa pero húmeda.

Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola. Una vez caliente, tomar pequeñas porciones de masa con una cuchara y freírlas hasta que estén doradas de ambos lados.

Retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Servir espolvoreados con azúcar impalpable o común, según preferencia.

El resultado son buñuelos dorados por fuera, con una textura aireada y un centro húmedo que conserva el sabor de la banana madura.

Una receta versátil

Los buñuelos de banana caseros no solo se disfrutan tal cual salen de la sartén. También pueden acompañarse con miel, dulce de leche o chocolate derretido, según el antojo del momento. Incluso hay quienes prefieren incorporarlos como parte de un postre más elaborado, combinándolos con helado o frutas frescas.

Además, esta preparación puede adaptarse fácilmente: si se busca una versión más ligera, en lugar de freírlos se pueden cocinar en una sartén antiadherente con apenas unas gotas de aceite, logrando una textura distinta pero igual de sabrosa.

Un clásico que nunca pasa de moda

Los buñuelos son protagonistas en muchas mesas argentinas y de otros países de la región. Su preparación sencilla y rápida los convierte en una receta de transmisión familiar, compartida de generación en generación. Cada hogar le da su impronta, ya sea con un toque de ralladura de limón, un extra de azúcar o una presentación distinta.

En el caso de los buñuelos de banana, su popularidad también radica en que es una manera práctica de evitar el desperdicio de fruta madura. Lo que podría terminar en la basura se transforma en un plato casero que invita a compartir.

Ya sea como merienda, desayuno o postre improvisado, esta receta mantiene intacto el encanto de la cocina casera: esa combinación de sabor, practicidad y un toque de nostalgia que la hace irresistible.