Churros caseros en freidora de aire: la receta rápida y práctica para preparalos en casa

Los churros tradicionales pueden ser pesados y aceitosos, pero la freidora de aire ofrece una alternativa más saludable y rápida. Con esta receta, es posible disfrutar de un postre crujiente por fuera y tierno por dentro, sin encender el horno ni freír en abundante aceite.

Los churros son un clásico de la repostería española que se ha popularizado en toda América Latina. Tradicionalmente, se preparan fritos en abundante aceite y se espolvorean con azúcar o se sirven con dulce de leche o chocolate caliente. Sin embargo, la freidora de aire permite replicar su textura característica sin exceso de grasa, adaptando la receta a un formato más saludable y práctico.

Ingredientes para unos 6 a 8 churros medianos

  • 125 ml de agua

  • 25 g de manteca

  • 1 pizca de sal

  • 75 g de harina común

  • 1 huevo

  • 1 cucharadita de azúcar

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

  • Azúcar y canela para espolvorear

Preparación

  • Preparar la masa: en una cacerola, llevar el agua, la manteca, la sal y el azúcar a ebullición. Retirar del fuego e incorporar la harina de golpe, mezclando enérgicamente hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

  • Añadir el huevo: dejar que la mezcla se enfríe un poco y añadir el huevo. Integrar bien hasta que la masa quede lisa y flexible. Si se desea, se puede sumar la esencia de vainilla.

  • Formar los churros: colocar la masa en una manga pastelera con boquilla rizada y formar tiras de unos 10 a 12 cm sobre papel manteca. Esto facilita manipularlos y luego trasladarlos al cestillo de la freidora de aire.

  • Cocinar en la freidora de aire: precalentar la freidora a 180 °C durante 3 a 5 minutos. Colocar los churros en el cestillo, dejando espacio entre ellos, y cocinar de 8 a 10 minutos hasta que estén dorados y crujientes por fuera.

  • Espolvorear y servir: mezclar azúcar con un poco de canela y espolvorear sobre los churros calientes. También se pueden acompañar con chocolate, dulce de leche o mermelada.

Ventajas de la freidora de aire

La freidora de aire concentra el calor de manera uniforme, logrando que los churros queden crujientes por fuera y tiernos por dentro sin necesidad de freír en abundante aceite. Además, reduce el tiempo de cocción en comparación con el horno y evita encender grandes cantidades de grasa. Esto permite disfrutar de un postre clásico con menos calorías y de manera más limpia y rápida.

Ideas para variar la receta

La masa de los churros se puede personalizar: se puede añadir cacao en polvo para hacer churros de chocolate, o incluso rellenarlos con dulce de leche, crema pastelera o crema de chocolate una vez cocidos. También se puede espolvorear azúcar glas, coco rallado o nueces picadas para darles un toque diferente y más indulgente.

Un clásico adaptado a la cocina moderna

Los churros en freidora de aire demuestran que los postres tradicionales pueden adaptarse a la cocina moderna sin perder su esencia. Con esta técnica, es posible disfrutar de un clásico crujiente y dorado, listo en minutos, ideal para compartir en familia o con amigos. Además, permite experimentar con sabores y rellenos manteniendo la textura característica que hace de los churros un postre irresistible.

