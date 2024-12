Ernestina Pais reapareció y mostró su mayor cambio físico

“La primera internación fue de un mes, que fue el primer paso, y lo decidí yo. El doble turno de radio y tele era un montón, y mi familia me hizo dar cuenta, me dijeron ‘tenés que hacer algo, no da para más esto’. Yo empecé a tapar la angustia con el alcohol y ahí empezó el problema”, admitió.

“La segunda internación fue en marzo de este año y yo me resistía porque es fuerte estar encerrado. Me entregué a la decisión de mi familia, no me dejaban seguir así”, se sinceró.

“Yo era re calentona y ahora no. No pienso para atrás cosas que no puedo cambiar, solamente puedo hacer un buen futuro si trabajo el presente. Es autoayuda. Me ordené con la comida, empecé a ocupar mi día con lo que puedo abarcar, a planificar la semana, a no mentir y consumo cero, no fumo ni tomo alcohol”.

“Esto no empezó porque me iba de joda, empezó porque mis socios murieron y quedé con el local cerrado. Ahí vino la angustia, yo tenía a mano el alcohol, y la tapé con eso", dijo sobre su adicción al alcohol que comenzó cuando murieron sus socios del restaurante, sumado a la crisis que enfrentó por la pandemia en 2020:

"En 25 años de restaurante nunca tuve consumo problemático de alcohol. Ahora no lo quiero ni ver. Como no había sido problemático antes y esto fue un paréntesis en el consumo, pude volver", aclaró Ernestina.