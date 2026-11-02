Acompañamiento Social: ANSES confirmó el cobro de $78.000 en noviembre para este grupo

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Monotributo: adscripción activa en Monotributo Social o Monotributo Categoría A.
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Empleo en casas particulares: personal registrado en el régimen de trabajo doméstico.
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Trabajo temporario: actividades del sector agropecuario y labores de cosecha o temporada.
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Empleo formal: trabajo bajo dependencia con sueldo bruto inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
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Asignaciones familiares: compatible con el cobro en simultáneo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).
¿Cómo consultar la fecha de cobro de Acompañamiento Social en ANSES?
Debido a que este haber no posee un cronograma general unificado por terminación de DNI, la liquidación se ejecuta de forma directa e individualizada a través del sistema bancario del organismo previsional:
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Ingreso a la plataforma digital: entrar al portal Mi ANSES o a la aplicación Mi Argentina utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
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Revisión del estado de pago: dirigirse a la sección "Mis cobros" o "Cobros" para verificar la acreditación de la transferencia en la cuenta de destino.
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Acreditación directa: los fondos de $78.000 quedan depositados directamente en la caja de ahorro bancaria asociada al titular.