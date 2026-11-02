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Acompañamiento Social: ANSES confirmó el cobro de $78.000 en noviembre para este grupo

El organismo previsional confirmó la liquidación directa del beneficio de $78.000 para los titulares activos que cumplen con los requisitos de permanencia y empleo compatible.

Acompañamiento Social: ANSES confirmó cobro de $78.000 en noviembre para este grupo

Acompañamiento Social: ANSES confirmó cobro de $78.000 en noviembre para este grupo

El Ministerio de Capital Humano confirmó el mantenimiento del valor mensual fijado para el Programa de Acompañamiento Social (PAS) en noviembre de 2026. Los titulares activos incorporados a este esquema previsional y de contención continuarán percibiendo un ingreso directo neto en mano de $78.000 de bolsillo, acreditado en sus cuentas bancarias mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) según el estado individual de liquidación de cada beneficiario.

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¿Quiénes cobran los $78.000 de Acompañamiento Social en noviembre?

El padrón del programa no cuenta con inscripciones abiertas y se limita exclusivamente a la nómina de personas que pertenecían al antiguo esquema de Potenciar Trabajo. Los grupos habilitados para percibir la prestación mensual de $78.000 incluyen:

  • Personas de 50 años o más: hombres y mujeres que acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad social.

  • Madres a cargo: mujeres con 4 o más hijos menores de 18 años a su cargo.

  • Casos especiales ex Potenciar Trabajo: titulares reubicados desde las antiguas unidades de gestión que cumplen los parámetros fijados por la normativa.

¿Qué requisitos hay que cumplir para mantener el cobro mensual del beneficio?

La continuidad del cobro está condicionada al cumplimiento estricto de las reglas de permanencia vigentes en la Resolución 90/2026 (que garantiza la vigencia del programa hasta abril de 2028):

  • Acreditación sanitaria y escolar: presentación de controles de salud obligatorios durante el embarazo, constancia del calendario de vacunación al día de los menores y regularidad escolar de niños y adolescentes a cargo.

  • Capacitación laboral: cumplimiento de las actividades de formación y acompañamiento dispuestas por el Ministerio de Capital Humano.

  • Datos personales: mantener actualizada de forma permanente la información del grupo familiar en los registros del Estado.

¿Qué trabajos son compatibles con el cobro de la prestación de $78.000?

El marco legal estipula que la asignación no remunerativa de $78.000 puede combinarse con ingresos laborales o asignaciones de la seguridad social, siempre que no superen los límites prefijados:

  • Monotributo: adscripción activa en Monotributo Social o Monotributo Categoría A.

  • Empleo en casas particulares: personal registrado en el régimen de trabajo doméstico.

  • Trabajo temporario: actividades del sector agropecuario y labores de cosecha o temporada.

  • Empleo formal: trabajo bajo dependencia con sueldo bruto inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

  • Asignaciones familiares: compatible con el cobro en simultáneo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

¿Cómo consultar la fecha de cobro de Acompañamiento Social en ANSES?

Debido a que este haber no posee un cronograma general unificado por terminación de DNI, la liquidación se ejecuta de forma directa e individualizada a través del sistema bancario del organismo previsional:

  • Ingreso a la plataforma digital: entrar al portal Mi ANSES o a la aplicación Mi Argentina utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Revisión del estado de pago: dirigirse a la sección "Mis cobros" o "Cobros" para verificar la acreditación de la transferencia en la cuenta de destino.

  • Acreditación directa: los fondos de $78.000 quedan depositados directamente en la caja de ahorro bancaria asociada al titular.

En pocas palabras

  • ANSES confirmó: Se mantiene el beneficio de $78.000 para noviembre.
  • Destinatarios: Titulares del Programa de Acompañamiento Social con requisitos específicos.
  • Requisitos de cobro: Cumplimiento de permanencia, acreditación sanitaria y capacitación laboral.
Resumen generado por Thinkindot AI
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