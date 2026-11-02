Acompañamiento Social: ANSES confirmó el cobro de $78.000 en noviembre para este grupo

El Ministerio de Capital Humano confirmó el mantenimiento del valor mensual fijado para el Programa de Acompañamiento Social (PAS) en noviembre de 2026. Los titulares activos incorporados a este esquema previsional y de contención continuarán percibiendo un ingreso directo neto en mano de $78.000 de bolsillo, acreditado en sus cuentas bancarias mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) según el estado individual de liquidación de cada beneficiario.