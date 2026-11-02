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FÓRMULA 1

"Es frustrante no...": el fuerte descargo de Briatore tras las penalizaciones a Colapinto y Gasly

Flavio Briatore y Franco Colapinto expresaron su frustración tras las sanciones que dejaron a Alpine sin puntos en México.

Flavio Briatore y Franco Colapinto 

Flavio Briatore y Franco Colapinto 

El cierre del Gran Premio de México de Fórmula 1 dejó un saldo sumamente amargo en el garaje de Alpine. Tras haber cruzado la línea de meta en zona de puntuación con sus dos monoplazas, una serie de penalizaciones post carrera impuestas por la FIA despojaron a Franco Colapinto (8°) y a Pierre Gasly (10°) de sus posiciones, dejando al equipo francés con los casilleros vacíos. Frente a este desenlace, el asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, respaldó la labor de sus pilotos en pista pero no ocultó su desazón por la pérdida de las unidades conquistadas.

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Franco Colapinto fue penalizado y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

“Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero no tanto con el resultado final. Tras las penalizaciones posteriores a la carrera, nos vamos de Ciudad de México sin puntos, lo cual es una lástima después de que ambos coches terminaran en los puntos”, manifestó el dirigente italiano. A su vez, remarcó la recuperación del argentino tras superar jornadas complejas: “Franco hizo una carrera muy buena y consistente, algo que necesitaba después de una racha de mala suerte en las últimas. Pierre también lo hizo bien... Por lo tanto, es frustrante no haber conseguido nada en esta carrera”.

Qué dijo Franco Colapinto sobre la sanción recibida y cómo quedó su superlicencia

El piloto oriundo de Pilar había completado un sólido trabajo en el Autódromo Hermanos Rodríguez finalizando en la octava ubicación. Sin embargo, un recargo de diez segundos por no disminuir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla simple lo relegó al 15° puesto del clasificador final. Adicionalmente, la infracción le sumó un punto en su superlicencia, acumulando un total de cinco en los últimos doce meses.

Tras conocer el fallo de los comisarios deportivos, Colapinto asumió la responsabilidad por el desliz: “Es un final muy amargo después de lo que había sido una buena sensación al volver a los puntos... Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Aunque es difícil de entender, es mi error arriba del auto. Creo que fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero desafortunadamente, debido a una infracción, recibimos una penalización y perdimos los puntos que merecíamos”. A pesar de la recarga, destacó el esfuerzo de los mecánicos e ingenieros para cambiar la dinámica reciente del auto.

Qué pasó con Pierre Gasly y qué dijo Flavio Briatore sobre la consagración de Kimi Antonelli

En el otro lado del garaje, Pierre Gasly retrocedió del décimo al 17° lugar producto de un recargo equivalente a un Stop and Go (convertido en tiempo tras el evento) y dos puntos en su superlicencia por no aminorar la marcha ante una doble bandera amarilla. El francés se disculpó públicamente con la estructura y explicó que atravesó fallas mecánicas en el trazado azteca: “En definitiva, ha sido una tarde decepcionante... Tuve una muy buena salida, pero luego perdí potencia en la recta, lo que nos costó varias posiciones y nos obligó a remontar en la zona media. Volvimos a estar en la lucha tras la bandera roja... pero de nuevo tuvimos problemas de potencia en las reanudaciones”.

Finalmente, en un apartado dedicado al desenlace del campeonato mundial, Briatore felicitó formalmente al flamante campeón de la temporada: “Felicito a Kimi por ganar su primer título. Ha tenido una temporada impresionante, especialmente a su corta edad, con un gran rendimiento y una excelente gestión de la presión. Ha representado a Italia de forma fantástica y me alegra mucho que haya alcanzado este hito tan pronto en su carrera en la Fórmula 1. ¡Bravo, Kimi!”.

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