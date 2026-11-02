"Es frustrante no...": el fuerte descargo de Briatore tras las penalizaciones a Colapinto y Gasly

Qué pasó con Pierre Gasly y qué dijo Flavio Briatore sobre la consagración de Kimi Antonelli

En el otro lado del garaje, Pierre Gasly retrocedió del décimo al 17° lugar producto de un recargo equivalente a un Stop and Go (convertido en tiempo tras el evento) y dos puntos en su superlicencia por no aminorar la marcha ante una doble bandera amarilla. El francés se disculpó públicamente con la estructura y explicó que atravesó fallas mecánicas en el trazado azteca: “En definitiva, ha sido una tarde decepcionante... Tuve una muy buena salida, pero luego perdí potencia en la recta, lo que nos costó varias posiciones y nos obligó a remontar en la zona media. Volvimos a estar en la lucha tras la bandera roja... pero de nuevo tuvimos problemas de potencia en las reanudaciones”.

Finalmente, en un apartado dedicado al desenlace del campeonato mundial, Briatore felicitó formalmente al flamante campeón de la temporada: “Felicito a Kimi por ganar su primer título. Ha tenido una temporada impresionante, especialmente a su corta edad, con un gran rendimiento y una excelente gestión de la presión. Ha representado a Italia de forma fantástica y me alegra mucho que haya alcanzado este hito tan pronto en su carrera en la Fórmula 1. ¡Bravo, Kimi!”.