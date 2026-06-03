Escándalo total en Independiente: denuncian a una joven promesa del club por violencia de género

El relato de la joven generó una fuerte repercusión. Según declaró, el pasado sábado se dirigió al departamento del futbolista y allí habría sufrido una agresión de extrema violencia. "Durante aproximadamente dos horas y media me golpeó de forma constante", aseguró. Además, sostuvo que abandonó el lugar con "la nariz fracturada, dolor en todo el cuerpo y completamente en shock".

Mientras la investigación judicial avanza para determinar lo ocurrido, Independiente decidió apartar preventivamente a Garrido del plantel de Reserva. Garrido estaba previsto para integrar la convocatoria del encuentro frente a Newell's, pero finalmente quedó fuera de la nómina.

Garrido era parte de las inferiores y firmó contrato profesional con el club de Avellaneda hace un año; hoy su continuidad dependerá de la Justicia.