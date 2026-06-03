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Violencia y denuncia

Escándalo total en Independiente: denuncian a una joven promesa del club por violencia de género

Conmoción en el Rojo: destacado jugador recibió una grave denuncia y el club tomó una fuerte medida. Enterate.

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Escándalo total en Independiente: denuncian a una joven promesa del club por violencia de género

Un fuerte escándalo sacude a Independiente luego de que Nicolás Garrido, defensor central de la Reserva, fuera denunciado por presuntos hechos de violencia de género contra su expareja. La acusación derivó en medidas judiciales de protección para la joven y en una rápida decisión de la institución de Avellaneda.

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La denunciante, una mujer de 21 años oriunda de La Plata, presentó su caso ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Según trascendió, en la presentación se describen presuntos episodios de violencia física, psicológica y patrimonial.

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Como consecuencia, la Justicia dispuso una serie de medidas cautelares que incluyen un botón antipánico, una restricción perimetral de 200 metros y la prohibición de cualquier tipo de contacto, ya sea telefónico, electrónico o a través de redes sociales.

El relato de la joven generó una fuerte repercusión. Según declaró, el pasado sábado se dirigió al departamento del futbolista y allí habría sufrido una agresión de extrema violencia. "Durante aproximadamente dos horas y media me golpeó de forma constante", aseguró. Además, sostuvo que abandonó el lugar con "la nariz fracturada, dolor en todo el cuerpo y completamente en shock".

Mientras la investigación judicial avanza para determinar lo ocurrido, Independiente decidió apartar preventivamente a Garrido del plantel de Reserva. Garrido estaba previsto para integrar la convocatoria del encuentro frente a Newell's, pero finalmente quedó fuera de la nómina.

Garrido era parte de las inferiores y firmó contrato profesional con el club de Avellaneda hace un año; hoy su continuidad dependerá de la Justicia.

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