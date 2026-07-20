En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

El cambio que nadie esperaba: así está hoy Ian, el hijo de 14 años de Scaloni

El detalle inesperado de la final: todos quedaron sorprendidos con Ian Scaloni, el adolescente de 14 años. Miralo.

Banner Seguinos en google DESK
El cambio que nadie esperaba: así está hoy Ian, el hijo de 14 años de Scaloni

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó tristeza entre los hinchas, pero también algunas imágenes que rápidamente se hicieron virales. Entre ellas apareció una que sorprendió a todos y tuvo como protagonista a Ian, el hijo mayor de Lionel Scaloni, quien volvió a mostrarse junto a su padre y dejó en evidencia cuánto cambió en los últimos años.

Leé también Se supo por qué Messi no volverá con el plantel: la decisión que tomó tras la final
se supo por que messi no volvera con el plantel: la decision que tomo tras la final

Mientras el entrenador argentino atravesaba uno de los momentos más difíciles desde que asumió al frente de la Selección, su familia volvió a acompañarlo desde cerca. Como ocurrió en Qatar 2022 y en cada uno de los grandes torneos del ciclo, su esposa Elisa Montero y sus hijos Ian y Noah estuvieron presentes en el estadio.

Sin embargo, esta vez hubo un detalle imposible de ignorar.

Las imágenes del campo de juego mostraron a Ian caminando junto a su padre y las redes sociales reaccionaron de inmediato. Muchos no podían creer que aquel niño que emocionó al país con el abrazo a Scaloni tras la consagración en Qatar hoy sea prácticamente un adolescente con apariencia de futbolista profesional.

Con apenas 14 años, Ian ya tiene una estatura muy similar a la de su padre, que mide alrededor de 1,82 metros. Además, su aspecto físico cambió por completo: luce más alto, más delgado y con rasgos que cada vez recuerdan más al entrenador campeón del mundo.

El contraste con las imágenes de 2022 es enorme. En aquel entonces tenía apenas 10 años y aparecía como un chico tímido que acompañaba a su papá en uno de los momentos más importantes de su carrera. Hoy, en plena adolescencia, muestra una presencia completamente distinta.

La pasión por el fútbol también parece correr por sus venas. Nacido en Mallorca, España, Ian forma parte de las divisiones juveniles del RCD Mallorca, donde continúa desarrollando su formación deportiva.

Las comparaciones no tardaron en aparecer. Muchos usuarios destacaron el parecido físico con Scaloni, especialmente en la mirada, los ojos y algunos gestos que recuerdan al entrenador argentino.

A pesar de la enorme exposición que rodea a la Selección, Scaloni siempre eligió preservar a su familia del foco mediático. Por eso, cada vez que aparecen imágenes junto a sus hijos, generan un fuerte impacto entre los fanáticos.

Y aunque el resultado de la final no fue el esperado para Argentina, una de las postales que dejó el Mundial fue justamente esa: ver cómo crecieron los hijos del técnico que cambió para siempre la historia reciente de la Selección Argentina.

En pocas palabras

  • Ian Scaloni: El hijo de 14 años de Lionel Scaloni sorprendió por su cambio físico y altura.
  • Presencia familiar: El adolescente acompañó a su padre, el DT, en la final del Mundial 2026.
  • Carrera deportiva: Ian forma parte de las divisiones juveniles del RCD Mallorca.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Astrología: empieza la temporada de Leo y así impacta su fuego cósmico en tu vida
Horóscopo semanal: predicciones del 20 al 24 de julio signo por signo para encarar la recta final del mes
Conmoción por la muerte de una influencer de 30 años durante su luna de miel

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar