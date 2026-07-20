El cambio que nadie esperaba: así está hoy Ian, el hijo de 14 años de Scaloni

Con apenas 14 años, Ian ya tiene una estatura muy similar a la de su padre, que mide alrededor de 1,82 metros. Además, su aspecto físico cambió por completo: luce más alto, más delgado y con rasgos que cada vez recuerdan más al entrenador campeón del mundo.

El contraste con las imágenes de 2022 es enorme. En aquel entonces tenía apenas 10 años y aparecía como un chico tímido que acompañaba a su papá en uno de los momentos más importantes de su carrera. Hoy, en plena adolescencia, muestra una presencia completamente distinta.

La pasión por el fútbol también parece correr por sus venas. Nacido en Mallorca, España, Ian forma parte de las divisiones juveniles del RCD Mallorca, donde continúa desarrollando su formación deportiva.

Las comparaciones no tardaron en aparecer. Muchos usuarios destacaron el parecido físico con Scaloni, especialmente en la mirada, los ojos y algunos gestos que recuerdan al entrenador argentino.

A pesar de la enorme exposición que rodea a la Selección, Scaloni siempre eligió preservar a su familia del foco mediático. Por eso, cada vez que aparecen imágenes junto a sus hijos, generan un fuerte impacto entre los fanáticos.

Y aunque el resultado de la final no fue el esperado para Argentina, una de las postales que dejó el Mundial fue justamente esa: ver cómo crecieron los hijos del técnico que cambió para siempre la historia reciente de la Selección Argentina.