La trama sigue a Iris y Josh, una pareja que parece vivir una relación ideal. Ambos se conocieron en un supermercado y rápidamente construyeron un vínculo que, desde el exterior, luce perfecto. Todo cambia cuando realizan un viaje junto a un grupo de amigos.

Durante esas vacaciones ocurre un hecho inesperado. Uno de los amigos de Josh intenta sobrepasarse con Iris y la situación termina desencadenando un accidente mortal. Ese episodio marca un antes y un después para la protagonista, ya que descubre una verdad que modifica completamente todo lo que creía conocer sobre sí misma.

Iris descubre que en realidad es un robot diseñado para convertirse en la compañera sentimental y sexual ideal de su propietario. A partir de ese momento, la historia abandona cualquier apariencia de romance convencional para transformarse en una carrera desesperada por sobrevivir.

Una inteligencia artificial que rompe sus propios límites

Lejos de centrarse únicamente en el clásico conflicto entre humanos y máquinas, la película propone un enfoque diferente. El verdadero motor de la historia es el deseo de vivir que desarrolla Iris.

Cuando Josh decide eliminarla definitivamente para evitar cualquier problema, la inteligencia artificial comienza a desafiar su propia programación. En lugar de obedecer las órdenes para las que fue creada, desarrolla un fuerte instinto de supervivencia.

Ese cambio impulsa toda la historia. Iris no busca venganza ni pretende conquistar el mundo. Su único objetivo consiste en seguir existiendo. Sin embargo, para lograrlo deberá defenderse de quienes intentan destruirla, incluso si eso significa enfrentarse a los propios humanos.

Ese conflicto convierte a la protagonista en uno de los personajes más interesantes del cine reciente de ciencia ficción.

Una mezcla de géneros que sorprende desde el primer minuto

Uno de los mayores aciertos de Compañera perfecta es que evita encasillarse en un único género.

Aunque incorpora elementos propios del thriller tecnológico, también utiliza el humor negro como parte esencial de la narrativa. A eso se suman escenas de acción, violencia explícita y situaciones absurdas que funcionan como alivio dentro de una historia cada vez más intensa.

No se trata de una película de terror tradicional ni de un slasher. Tampoco apuesta por largas reflexiones filosóficas como ocurrió con otras producciones sobre inteligencia artificial.

Su principal fortaleza radica en el entretenimiento. La historia mantiene un ritmo constante y combina tensión con momentos inesperadamente cómicos, lo que hace que el desarrollo resulte dinámamente atractivo hasta el desenlace.

Sophie Thatcher y Jack Quaid lideran el elenco principal

Sophie Thatcher

Jack Quaid

Lukas Gage

Megan Suri

Harvey Guillén

Rupert Friend

Jaboukie Young-White

Matt McCarthy

Marc Menchaca

Cuándo se estrena "Compañera perfecta" en Netflix

Después de más de un año desde su estreno original, Compañera perfecta finalmente pasó a formar parte del catálogo de Netflix.

La llegada al servicio de streaming permitirá que millones de nuevos espectadores descubran una producción que combina ciencia ficción, humor negro, acción y una historia que logra diferenciarse dentro de un género cada vez más competitivo.

Para quienes disfrutan de películas con inteligencia artificial, giros inesperados y personajes que evolucionan constantemente, esta producción aparece como una de las opciones más recomendables disponibles actualmente en la plataforma.