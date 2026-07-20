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Se suspendieron los festejos de la Selección y el Gobierno levantó los operativos y el feriado nacional

El Gobierno nacional confirmó que suspende el feriado, tras diluirse los festejos ante la derrota ante España en la final del mundial. Habrá una recepción con todos los honores en el Aeropuerto de Ezeiza y los 15 jugadores que regresan esta tarde irán al predio de la AFA en Ezeiza.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El Gobierno suspende el operativo de seguridad y el feriado

El Gobierno suspende el operativo de seguridad y el feriado, tras la decisión de los jugadores de no ir a CABA a festejar el subcampeonato mundial 2026.

Tras el comunicado de la AFA confirmando que el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, y otros importantes jugadores no regresarán este lunes a la Argentina, luego de la derrota ante España en la final del mundial 2026, desde el Gobierno nacional confirmaron a A24.com que se suspendieron los operativos de seguridad y la declaración de feriado nacional, anunciado por el presidente Javier Milei, para que los jugadores festejen el título de subcampeón con la gente en la Casa Rosada o en el Obelisco.

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Foto: Reuters 

Tanto en los gobiernos nacional, como de CABA y de la provincia de Buenos Aires, confirmaron esta mañana a A24.com, que los 15 jugadores que decidieron regresar a Buenos Aires, lo hacen en un avión charter de Aerolíneas Argentinas y serán recibidos con una recepción especial, con todos los honores dignos a un jefe de Estado, en una ceremonia íntima en el Aeropuerto de Ezeiza.

"Feriado al momento no hay porque no hay festejos, ni saludo", confirmó una alta fuente de la Casa Rosada este mediodía, mientras agregó que habrá "una recepción de honor con Granaderos y fuerzas de seguridad, como se reciben a los jefes de Estado" extranjeros, aunque no asistirá ningún funcionario político del Gobierno.

La misma decisión era confirmada pasada el mediodía por el Ministerio de Seguridad nacional que comanda Alejandra Monteoliva: Los jugadores y el plantel tecnico encabezado por el técnico Lionel Scaaloni y el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, será recibido por "una autoridad del aeropuerto, y una guardia de honor de fuerzas federales", que comandan el operativo dentro del Aeropuerto a través de la Policía Federal y la PSA.

Desde Nación ratificaron que la ceremonia del retorno será "sin ningun funcionario" del Poder Ejecutivo Nacional.

"No hay intención de los jugadores y del Cuerpo Técnico, de festejos", explicaron desde el Gobiern nacional, que mantuvo comunicación a través de un funcionario cercano a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei con el presidente de la AFA.

Mientras se diluía la posibilidad de que los jugadores quieran trasladarse a la Ciudad, desde el Gobierno porteño confirmaron la decisión de los jugadores: "Al parecer no vienen los jugadores a Ciudad", admitió por su parte, una fuente cercana a Jorge Macri consultada por A24.com.

Se espera que el vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió con parte del plantel de la Selección Argentina demorado de Nueva York este lunes a las 8 de la mañana, arribe al aeropuerto de Ezeiza entre las 18 y las 19 hs.

En tanto, "una vez que salgan del aeropuerto, el traslado a la sede de la AFA, "es responsabilidad y jurisdicción de la Provincia" de Buenos Aires, que ya destinó cerca de 8000 efectivos de la Policía Bonaerense.

Preparan el saludo de los jugadores en la sede de la AFA, en Ezeiza

OPERATIVO POR EL REGRESO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof mantenía un fuerte operativo de seguridad con cientos de efectivos de la Policía Bonaerense en el aeropuerto y las inmediaciones de la AFA, con cortes en la autopista Richieri y la ruta 205.

Según trascendidos, la opción más fuerte era que una vez aterrizados los 15 jugadores y el cuerpo técnico de la Selección sean recibidos con todos los honores por un grupo de Granaderos en el Aeropuerto, y posteriormente sean trasladados en helicópteros hacia el predio de la AFA, que desde la madrugada era fuertemente custodiado por la Policía Bonaerense.

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