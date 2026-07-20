Se suspendieron los festejos de la Selección y el Gobierno levantó los operativos y el feriado nacional

Desde Nación ratificaron que la ceremonia del retorno será "sin ningun funcionario" del Poder Ejecutivo Nacional.

"No hay intención de los jugadores y del Cuerpo Técnico, de festejos", explicaron desde el Gobiern nacional, que mantuvo comunicación a través de un funcionario cercano a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei con el presidente de la AFA.

Mientras se diluía la posibilidad de que los jugadores quieran trasladarse a la Ciudad, desde el Gobierno porteño confirmaron la decisión de los jugadores: "Al parecer no vienen los jugadores a Ciudad", admitió por su parte, una fuente cercana a Jorge Macri consultada por A24.com.

Se espera que el vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió con parte del plantel de la Selección Argentina demorado de Nueva York este lunes a las 8 de la mañana, arribe al aeropuerto de Ezeiza entre las 18 y las 19 hs.

En tanto, "una vez que salgan del aeropuerto, el traslado a la sede de la AFA, "es responsabilidad y jurisdicción de la Provincia" de Buenos Aires, que ya destinó cerca de 8000 efectivos de la Policía Bonaerense.

Preparan el saludo de los jugadores en la sede de la AFA, en Ezeiza

OPERATIVO POR EL REGRESO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof mantenía un fuerte operativo de seguridad con cientos de efectivos de la Policía Bonaerense en el aeropuerto y las inmediaciones de la AFA, con cortes en la autopista Richieri y la ruta 205.

Según trascendidos, la opción más fuerte era que una vez aterrizados los 15 jugadores y el cuerpo técnico de la Selección sean recibidos con todos los honores por un grupo de Granaderos en el Aeropuerto, y posteriormente sean trasladados en helicópteros hacia el predio de la AFA, que desde la madrugada era fuertemente custodiado por la Policía Bonaerense.

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