"Sos la mufa del Mundial": el duro ataque a Ailén Cova tras su mensaje para Alexis Mac Allister

En otro tramo de su publicación, Cova hizo hincapié en el cariño que los hinchas le demostraron al plantel pese al subcampeonato y remarcó la emoción que le produjo el recibimiento de la gente.

“Quizás estábamos muy seguros, pensábamos que estaba escrito, obviamente duele. Pero si hay algo que emociona todavía más que un título, es ver el amor de la gente. Ver a millones de argentinos esperándolos igual, abrazándolos, cantándoles y agradeciéndoles”, sostuvo.

Para cerrar, le dedicó un mensaje de amor al padre de su hija Alaia: “Te amo con todo mi corazón. Soy la más feliz acompañándote y poder estar en cada pasito junto a Alaia. Hoy, más que nunca, quiero que sepas que el amor y la admiración que siento por vos no dependen de una copa. Para nosotras siempre vas a ser nuestro campeón”.

Los comentarios que desataron la polémica con Ailén Cova

Aunque el posteo cosechó miles de “Me gusta”, la caja de comentarios también se llenó de mensajes negativos dirigidos a Ailén Cova.

Varios usuarios hicieron referencia a la historia sentimental del futbolista, mientras que otros la responsabilizaron, de forma despectiva, por la derrota de la Selección en la final.

Entre los comentarios que más repercusión generaron aparecieron frases como: “A él lo amamos, a vos no”, “Bueno, segunda… el puesto que conocés antes de ser oficial”, “Tampoco entiendo por qué las marcas le dan publicidad a la amante”, “Una que se quedó con ganas de levantar la copa”, “Sos la mufa del Mundial” y “Robado viene, robado se va”.

De esta manera, un mensaje que nació como un gesto de apoyo hacia Alexis Mac Allister terminó envuelto en una fuerte controversia en las redes sociales, donde los usuarios volvieron a dividirse y apuntaron contra la influencer.