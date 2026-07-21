Vouchers Educativos 2026: ANSES confirmó cuándo se cobra la segunda cuota de julio

Además, es necesario tener una cuenta activa en Mi Argentina, ya que desde esa plataforma se puede consultar el estado de la inscripción y verificar si el beneficio fue aprobado.

De cuánto es el Voucher Educativo

El monto que recibe cada familia depende del valor de la cuota mensual informada por el establecimiento educativo al que asiste el estudiante.

El programa contempla una cobertura de hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, de acuerdo con los topes establecidos para el beneficio.

El pago se realiza por cada hijo que cumpla con las condiciones requeridas. Por este motivo, una misma familia puede recibir más de un voucher si tiene varios hijos que concurren a instituciones educativas alcanzadas por el programa.

Quiénes pueden recibir los Vouchers Educativos

El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas de gestión privada que reciben al menos un 75% de aporte estatal.

El beneficio busca reducir el impacto económico de las cuotas escolares y puede ser cobrado por las familias que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Además, la percepción de los Vouchers Educativos es compatible con otras prestaciones sociales, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes a cada beneficio.

Cómo consultar si te corresponde el beneficio

Las familias pueden consultar el estado de su solicitud a través de la plataforma oficial de Vouchers Educativos, utilizando el usuario y la contraseña de Mi Argentina.

Una vez dentro del sistema, el adulto responsable podrá verificar si la inscripción figura como:

Aprobada.

Rechazada.

En evaluación.

En caso de que la solicitud haya sido rechazada por motivos académicos, el adulto responsable podrá presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado, siguiendo los pasos indicados en la plataforma oficial.

De esta manera, las familias pueden conocer el estado de la inscripción, verificar si fueron seleccionadas para recibir el beneficio y consultar la información relacionada con el pago de las cuotas correspondientes.