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Vouchers Educativos 2026: ANSES confirmó cuándo se cobra la segunda cuota de julio

El beneficio alcanza a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a escuelas privadas con aporte estatal. Cómo consultar si la solicitud fue aprobada y cuánto se cobra.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la fecha de pago de la segunda cuota de los Vouchers Educativos correspondientes a julio de 2026. El programa está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a escuelas privadas con al menos un 75% de aporte estatal.

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El beneficio busca acompañar a las familias en el pago de las cuotas escolares y se acredita de manera mensual. Según el esquema previsto, la asistencia continuará hasta diciembre y es compatible con otras prestaciones sociales.

Cuándo se pagan los Vouchers Educativos en julio

La segunda cuota de los Vouchers Educativos se acreditó el martes 14 de julio de 2026, según el calendario informado para el programa.

Para recibir el beneficio, el adulto responsable que realizó la inscripción debe contar con un CBU válido registrado en Mi ANSES. La cuenta bancaria debe estar asociada al titular que completó la solicitud.

Además, es necesario tener una cuenta activa en Mi Argentina, ya que desde esa plataforma se puede consultar el estado de la inscripción y verificar si el beneficio fue aprobado.

De cuánto es el Voucher Educativo

El monto que recibe cada familia depende del valor de la cuota mensual informada por el establecimiento educativo al que asiste el estudiante.

El programa contempla una cobertura de hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, de acuerdo con los topes establecidos para el beneficio.

El pago se realiza por cada hijo que cumpla con las condiciones requeridas. Por este motivo, una misma familia puede recibir más de un voucher si tiene varios hijos que concurren a instituciones educativas alcanzadas por el programa.

Quiénes pueden recibir los Vouchers Educativos

El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas de gestión privada que reciben al menos un 75% de aporte estatal.

El beneficio busca reducir el impacto económico de las cuotas escolares y puede ser cobrado por las familias que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Además, la percepción de los Vouchers Educativos es compatible con otras prestaciones sociales, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes a cada beneficio.

Cómo consultar si te corresponde el beneficio

Las familias pueden consultar el estado de su solicitud a través de la plataforma oficial de Vouchers Educativos, utilizando el usuario y la contraseña de Mi Argentina.

Una vez dentro del sistema, el adulto responsable podrá verificar si la inscripción figura como:

  • Aprobada.
  • Rechazada.
  • En evaluación.

En caso de que la solicitud haya sido rechazada por motivos académicos, el adulto responsable podrá presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado, siguiendo los pasos indicados en la plataforma oficial.

De esta manera, las familias pueden conocer el estado de la inscripción, verificar si fueron seleccionadas para recibir el beneficio y consultar la información relacionada con el pago de las cuotas correspondientes.

En pocas palabras

  • Vouchers Educativos: ANSES confirmó el pago de la segunda cuota de julio el 14/07/2026.
  • Beneficio: Cubre hasta el 50% de cuotas de escuelas privadas con aporte estatal para menores de 18 años.
  • Consulta: El estado de la solicitud se puede verificar en la plataforma de Mi Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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