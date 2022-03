Esta es la canción por la que acusaron a Dua Lipa de plagio

Su último trabajo hasta el momento, "Future Nostalgia", cuenta con dos canciones que debieron ser acreditadas a sus artistas originales: "Break My Heart" (el verso del estribillo es la misma melodía que el riff de "Need you Tonight" de INXS) y "Love Again" (La introducción interpola a "My Woman", de Bing Crosby, que a su vez fue sampleada en 1997 por el grupo White Town).