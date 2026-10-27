Nicole Neumann reconoció su error más grande en la guerra con Fabián Cubero: "Me arrepiento de..."

Nicole Neumann habló a fondo sobre su guerra con Fabián Cubero por sus hijas y reconoció en qué se equivocó en su momento y de lo que se arrepiente.
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La modelo Nicole Neumann se sinceró al hablar de su etapa de mayor conflicto con Fabián Cubero y reconoció en qué se equivocó en medio de la tensión.
Nicole Neumann habló a fondo sobre su guerra con Fabián Cubero por sus hijas y reconoció en qué se equivocó en su momento y de lo que se arrepiente.
En diálogo con Robertito Funes Ugarte para La Nación+, la modelo reconoció sobre la tensión con su ex: "Me la he dado mucho contra la pared y actuado impulsivamente que decís ¿para qué?", comentó.
En ese sentido, Nicole Neumman amplió con absoluta sinceridad que el exponer sus diferencias en público no contribuyó en llegar a una resolución más veloz en el plano legal.
"De lo que más me arrepiento de haberme expuesto públicamente fue por ahí recién separada del padre de mis hijos después de muchos abogados, Justicia, que no se resuelva y estar agotada, tuve un momento hace muchos años que empecé a exponer cosas porque pensé que eso me iba a ayudar a que la Justicia resuelva más rápido y me protega un poco más a mí y a mis hijas de un montón de situaciones y no pasó. Pero más que nada me equivoqué en exponerlo por mis hijas", reconoció.
En la entrevista, Nicole Neumann comentó que en su momento se dio cuenta que debía resguardar a sus hijas de lo que exponía públicamente en medio de la guerra con Fabián Cubero.
"Creo que llegué a darme cuenta de protegerlas de esto porque eran chicas. Yo trabajaba en un programa diario en ese momento y me preguntaban cosas o quizás yo llegaban mal y me preguntaban los cronistas que siento que no tendría que haber hecho, siento que tendría que haber resguardado yo como mamá a mis hijas porque al final no sirvió de nada exponerlo ni contribuyó a nada", continuó reflexiva.
Y agregó al respecto: "Yo me di cuenta y decidí no hacer nada más públicamente. Gracias a Dios mis hijas no me reclamaron nada porque hice el cambio a tiempo. Desde que tienen uso de razón de mi lado no pueden decir nada porque yo las protejo y lo que se tenga que tratar en la Justicia se hará allí".
"De mi lado públicamente no va a haber más exposición y no van a tener a una mamá diciendo nada malo sobre su papá ni públicamente ni trato de hacerlo en casa porque me parece espantoso y que no les suma nada a ellas", remarcó sobre la postura que tomó en base a esa experiencia.
Y reconoció que hoy en día no tiene contacto con Fabián Cubero y que sus hijas hablan directamente con el padre: "Con Fabián no hay relacion y la comunicación es lo mínimo e indispensable que se necesita a veces. Pero por suerte mis hijas hoy están grandes y son muy maduras, sanas y buenas y ya pueden decir ellas", concluyó.