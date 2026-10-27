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Papa León XIV
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AGENDA OFICIAL

Tras la reconfirmación de la visita del Papa a la Argentina, ¿cómo quedaron los feriados de noviembre?

La visita pontificia de León XIV mantiene la agenda prevista desde antes de la operación que creó gran incertidumbre por su salud y el viaje. Por el momento, se sostiene el plan de diferentes feriados que se modifican sobre cada uno de los distritos.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Los feriados en noviembre por la visita del Papa. (Foto: A24.com)

Los feriados en noviembre por la visita del Papa. (Foto: A24.com)

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", dijo el mensaje más esperado del papa León XIV. La recuperación ha sido tan exitosa -tras la cirugía en que le extirparon un tumor y un lóbulo del pulmón derecho- que su agenda original se ha respetado.

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El Gobierno trabaja contra reloj en el opertivo de seguridad paraa la visita del papa León XIV. Foto: Archivo.

Es una agenda cargada de actividades en la que combinará misas, vigilias con jóvenes, encuentros con la jerarquía católica argentina y también con las autoridades del país. Además de recorridas por la cárcel de Devoto, ya como edificio residual con unos pocos reclusos, y del Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, hasta el momento, se mantienen también el cronograma o disposición inicial de los feriados.

La agenda del Papa León XIV y los feriados en la Argentina. (foto: A24.com)

La agenda del Papa León XIV y los feriados en la Argentina. (foto: A24.com)

Feriados de la Nación y las provincias durante la visita del Papa León XIV

La visita del Papa tiene una particularidad: pese a que León tendrá base en la ciudad de Buenos Aires, en la Nunciatura Apostólica, los feriados no serán iguales en cada distrito. Cada lugar que reciba al Sumo Pontífice tendrá distintos días y diferentes alcances, por lo que los ciudadanos de esos sitios deberán estar atentos a la disposición y confirmar que no haya cambios posteriores.

Los feriados y los alcances en cada distrito

El Papa llegará la tarde del domingo 8 de noviembre a la ciudad de Buenos Aires, pero ese día no será feriado. Sí, en cambio, lo será el primer día completo en la capital del país, el lunes 9. El Gobierno del presidente Javier Milei dispuso que ese día sea feriado nacional.

El martes 10, el Papa partirá a Córdoba y luego regresará a CABA en dónde también tendrá actividades. Por lo tanto, el feriado ya no será nacional. Pero tanto la provincia mediterránea como la Ciudad decretaron feriado para el 10 de noviembre. Como son feriados "locales" es importante conocer este detalle. El feriado rige para los habitantes, comercios y actividades en general de cada uno de ellos.

Por ejemplo: en la Capital Federal no habrá actividades, pero eso no exime de ir a trabajar, si es el caso, a quien tenga su lugar de trabajo en la provincia de Buenos Aires.

Al miércoles 11, el feriado será solo para la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, se invierte la situación. Si un trabajador vive en provincia pero trabaja en la Capital Federal, el feriado no le corresponde.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Visita Papal: El Papa León XIV reafirmó su agenda en Argentina tras una exitosa operación.
  • Feriados Modificados: Habrá diferentes feriados nacionales y locales en noviembre debido a la visita.
  • Detalles de Feriados: Los feriados varían por distrito y se basan en la agenda papal y la movilidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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