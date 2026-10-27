Tras la reconfirmación de la visita del Papa a la Argentina, ¿cómo quedaron los feriados de noviembre?

El martes 10, el Papa partirá a Córdoba y luego regresará a CABA en dónde también tendrá actividades. Por lo tanto, el feriado ya no será nacional. Pero tanto la provincia mediterránea como la Ciudad decretaron feriado para el 10 de noviembre. Como son feriados "locales" es importante conocer este detalle. El feriado rige para los habitantes, comercios y actividades en general de cada uno de ellos.

Por ejemplo: en la Capital Federal no habrá actividades, pero eso no exime de ir a trabajar, si es el caso, a quien tenga su lugar de trabajo en la provincia de Buenos Aires.

Al miércoles 11, el feriado será solo para la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, se invierte la situación. Si un trabajador vive en provincia pero trabaja en la Capital Federal, el feriado no le corresponde.