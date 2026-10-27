Últimos días de descuentos para jubilados de ANSES en supermercados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en los días que restan de octubre el programa de beneficios para jubilados y pensionados. La medida permite acceder a rebajas directas de entre el 10% y el 25% en alimentos, perfumería y artículos de limpieza de la canasta básica en las principales cadenas de supermercados del país. Al utilizar la tarjeta de débito donde se percibe el haber o aplicaciones como MODO, BNA+ y Cuenta DNI, los beneficiarios alcanzan un ahorro acumulado de hasta $20.000 netos en mano por mes.