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Últimos días de descuentos para jubilados de ANSES en supermercados

El organismo previsional oficializó la extensión de la red de beneficios que permite acceder a rebajas acumulables en las principales cadenas minoristas mediante el pago con tarjeta de débito previsional y billeteras virtuales.

El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en los días que restan de octubre el programa de beneficios para jubilados y pensionados. La medida permite acceder a rebajas directas de entre el 10% y el 25% en alimentos, perfumería y artículos de limpieza de la canasta básica en las principales cadenas de supermercados del país. Al utilizar la tarjeta de débito donde se percibe el haber o aplicaciones como MODO, BNA+ y Cuenta DNI, los beneficiarios alcanzan un ahorro acumulado de hasta $20.000 netos en mano por mes.

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¿Cuáles son los supermercados adheridos a los descuentos de ANSES?

La red de beneficios contempla promociones exclusivas en establecimientos minoristas y supermercados de todo el país, con las siguientes condiciones y topes por cadena:

  • Jumbo, Disco y Vea: 10% de descuento directo sin tope de compra (incluye carnes), más un 20% adicional en perfumería y limpieza.

  • Coto, La Anónima, CAS y FASA: 10% de rebaja directa en todos los artículos sin tope de reintegro.

  • Josimar y Toledo: 15% de ahorro directo sin límite de compra.

  • Carrefour: 10% de descuento con un tope de reintegro de $35.000 por transacción.

  • Changomas: 10% de descuento con límite de $1.000 por compra y hasta $15.000 mensuales.

  • Supermercados Día: 10% de rebaja con un reintegro máximo de $2.000 por operación.

  • Comercios de cercanía adheridos: 10% de descuento general con tope de $1.000 por transacción.

¿Qué bancos ofrecen reintegros extra para jubilados en octubre?

Los jubilados y pensionados que paguen con sus tarjetas o aplicaciones vinculadas a la cuenta previsional pueden sumar beneficios acumulativos según el banco donde cobran su haber:

  • Banco Nación (BNA+ vía MODO): 5% adicional en Carrefour, Coto, Josimar, Changomas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día con débito o crédito. Tope mensual de $20.000 netos.

  • Banco Galicia (App Galicia vía MODO): Hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en cadenas seleccionadas. Tope mensual de $20.000 netos.

  • Banco Supervielle: 20% de descuento los días martes en Jumbo, Disco, Vea y Changomas. Tope de $25.000 abonando con débito y $15.000 pagando con QR.

  • Banco Provincia (Cuenta DNI): 5% adicional en Día, Toledo, Changomas, Carrefour y Nini. Tope semanal de $5.000 por persona.

¿Cómo acceder a los descuentos de ANSES sin hacer trámites?

Para obtener las devoluciones y ahorros directos en las líneas de caja no se requiere gestiones previas ni inscripciones en oficinas. Solo es necesario cumplir con los siguientes requisitos al momento de la compra:

  • Pago con tarjeta de débito: utilizar la tarjeta de débito oficial vinculada a la cuenta bancaria donde ANSES deposita la jubilación o pensión.

  • Pago mediante billeteras virtuales: escanear el código QR desde las aplicaciones BNA+, Cuenta DNI o MODO que tengan asociadas las tarjetas de la cuenta de cobro previsional.

  • Verificación de la sucursal: confirmar que el comercio o sucursal de cercanía se encuentre adherido al programa de beneficios de ANSES.

  • Días de aplicación: revisar los términos de cada banco o cadena, ya que ciertos reintegros rigen exclusivamente en días determinados de la semana.

En pocas palabras

  • Descuentos ANSES: Jubilados y pensionados acceden a rebajas del 10%-25% en supermercados hasta octubre de 2026.
  • Beneficios por banco: Se suman reintegros extra con débito o billeteras virtuales como MODO, BNA+ y Cuenta DNI.
  • Acceso directo: No se requieren trámites; los descuentos se aplican al pagar con la tarjeta de débito previsional o apps asociadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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