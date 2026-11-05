ANSES pagará de forma automática el 20% retenido de una de sus asignaciones: cómo cobrar el extra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a ejecutar la automatización del pago del 20% retenido de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir de noviembre, eliminando la presentación presencial de certificados para quienes registren el cumplimiento de los controles sanitarios. Con la actualización del 1,93% otorgada en el mes, el valor total bruto de la AUE asciende a $159.611; por ende, las beneficiarias percibirán $127.688,80 netos en mano de forma mensual (80%) y acumularán un monto retenido de $31.922,20 mensuales (20%) que se liberará automáticamente al finalizar el período de gestación.