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ANSES pagará de forma automática el 20% retenido de una de sus asignaciones: cómo cobrar el extra

A través de la Resolución 297/2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un nuevo mecanismo de cruzamiento de datos con el Ministerio de Salud, permitiendo la liquidación directa de los fondos retenidos al concluir la gestación sin trámites presenciales.

ANSES pagará de forma automática el 20% retenido de una de sus asignaciones: cómo cobrar el extra acumulado

ANSES pagará de forma automática el 20% retenido de una de sus asignaciones: cómo cobrar el extra acumulado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a ejecutar la automatización del pago del 20% retenido de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir de noviembre, eliminando la presentación presencial de certificados para quienes registren el cumplimiento de los controles sanitarios. Con la actualización del 1,93% otorgada en el mes, el valor total bruto de la AUE asciende a $159.611; por ende, las beneficiarias percibirán $127.688,80 netos en mano de forma mensual (80%) y acumularán un monto retenido de $31.922,20 mensuales (20%) que se liberará automáticamente al finalizar el período de gestación.

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¿Cómo funciona el cobro automático del 20% retenido de ANSES?

La medida fue reglamentada mediante la Resolución 297/2026, estableciendo un esquema de intercambio mensual de información entre el organismo previsional y el Ministerio de Salud a través del Programa Sumar.

  • Verificación digital: ANSES recibe de forma directa los registros oficiales sobre el término del embarazo y la realización de los controles médicos obligatorios.

  • Acreditación directa: quienes tengan los datos sanitarios cargados en el sistema percibirán el saldo retenido acumulado durante la gestación directamente en su cuenta bancaria de cobro, sin realizar solicitudes adicionales.

  • Unificación de datos: el proceso simplifica la gestión sin eliminar el derecho a efectuar el reclamo de forma presencial si hubiese demoras administrativas.

¿Qué hacer si ANSES no tiene registrados los controles médicos?

El organismo aclaró que el canal de gestión tradicional continúa habilitado para resolver aquellas situaciones excepcionales donde la información médica no se haya sincronizado automáticamente en la base de datos oficial.

  • Atención presencial: las beneficiarias deberán solicitar un turno previo a través de los canales digitales para concurrir a una oficina de ANSES.

  • Documentación requerida: presentar la Libreta de Asignación, la constancia de finalización del embarazo o los certificados médicos que acrediten los estudios y controles efectuados.

  • Liquidación posterior: una vez verificada la documentación por el operador de ANSES, el sistema ordenará la acreditación del 20% retenido acumulado.

¿Cuáles son los montos finales de la Asignación por Embarazo en noviembre?

Junto con la automatización del saldo retenido, las titulares de la Asignación por Embarazo perciben en noviembre montos actualizados y adicionales económicos compatibles del Ministerio de Capital Humano:

  • Monto total de la Asignación por Embarazo: $159.611

  • Cobro mensual directo (80% netos): $127.688,80

  • Monto retenido computable (20% acumulable): $31.922,20 mensuales

  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): $60.203 adicionales (100% en mano)

  • Tarjeta Alimentar: $72.250 directos

  • Total máximo mensual consolidado: $260.141,80 (sumando 80% AUE + Leche + Alimentar)

¿Cuál es el calendario de cobro de la Asignación por Embarazo en noviembre?

La acreditación mensual de la asignación y del retenido acumulado -para los casos donde corresponda la liquidación del 20%- se realiza en la cuenta bancaria de cada titular según el cronograma por terminación de DNI:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre

  • DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre

  • DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

En pocas palabras

  • ANSES automatiza: El 20% retenido de la Asignación por Embarazo se pagará sin trámites presenciales.
  • Verificación digital: El cruce de datos con Salud valida los controles médicos para el cobro automático.
  • Montos y fechas: Se detallan los valores de noviembre y el calendario de pagos según DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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