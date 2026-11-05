La historia de Elsa Pavón: buscó durante seis años a su nieta y logró un avance clave para las Abuelas

Hasta sus últimos meses de vida, Pavón continuó participando de actividades relacionadas con la memoria, la verdad y la justicia. También visitaba escuelas y bibliotecas para transmitir su experiencia a las nuevas generaciones.

Quién era Elsa Pavón, la Abuela de Plaza de Mayo que hizo historia en 1984

Elsa Beatriz Pavón de Aguilar fue una de las mujeres que transformaron una tragedia familiar en una lucha colectiva por los derechos humanos. Su vida cambió para siempre el 18 de mayo de 1978, cuando su hija Mónica Sofía Grinspon, su yerno Claudio Ernesto Logares y su nieta Paula Eva Logares fueron secuestrados en Montevideo, Uruguay.

La familia había buscado refugio en el país vecino, pero terminó siendo víctima de la coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas, conocida como Plan Cóndor. Paula tenía apenas un año y once meses cuando fue separada de sus padres.

Mónica y Claudio fueron trasladados clandestinamente a la Argentina y permanecieron detenidos en centros clandestinos, entre ellos la Brigada de Investigaciones de San Justo y el Pozo de Banfield. Ambos continúan desaparecidos.

A partir de aquel momento, Elsa inició una búsqueda que la llevó a recorrer juzgados, organismos públicos y distintas instituciones para encontrar a su nieta y conocer el destino de su hija y su yerno.

Durante ese recorrido conoció a otras mujeres que atravesaban situaciones similares, entre ellas María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como Chicha Mariani. Aquellas búsquedas individuales terminaron convirtiéndose en una organización que marcaría la historia argentina: Abuelas de Plaza de Mayo.

Cómo logró recuperar a su nieta Paula Logares después de seis años

La búsqueda de Paula se extendió durante varios años y estuvo marcada por investigaciones personales, denuncias judiciales y el trabajo conjunto de las Abuelas.

La niña había sido apropiada por Rubén Lavallén, un subcomisario de la Policía Bonaerense, y su esposa, Raquel Leiro, quienes la inscribieron como hija propia. Elsa logró reunir información que permitió identificar a la pequeña y avanzar con el reclamo judicial para recuperar su identidad.

Con el regreso de la democracia, en diciembre de 1983, la investigación encontró nuevas posibilidades de avanzar. El 13 de diciembre de 1984, la Justicia dispuso la restitución de Paula a su familia biológica. La decisión tuvo una trascendencia histórica porque se trató de la primera restitución judicial de una niña apropiada durante la dictadura.

Pero el caso también significó un avance científico. Para confirmar el parentesco entre Elsa y Paula se utilizaron estudios genéticos que permitieron establecer el vínculo familiar sin contar con muestras de los padres de la niña. Paula tenía ocho años cuando recuperó su identidad.

El reencuentro fue una victoria para Elsa y para las Abuelas, aunque no puso fin a la búsqueda de Mónica y Claudio, cuyo destino continúa sin esclarecerse.

Qué es el Índice de Abuelidad, la herramienta que permitió recuperar a Paula

La restitución de Paula Logares marcó un precedente fundamental por la utilización del denominado Índice de Abuelidad, un método científico desarrollado para establecer vínculos genéticos entre abuelos y nietos. Hasta entonces, las pruebas de filiación dependían principalmente de la comparación genética entre padres e hijos.

Sin embargo, en los casos de apropiación de niños durante la dictadura, muchos padres permanecían desaparecidos, lo que hacía necesario encontrar otra manera de demostrar el parentesco.

El Índice de Abuelidad permitió calcular la probabilidad de que una persona perteneciera a determinada familia a partir del análisis de muestras de sus abuelos y otros familiares.

El caso de Paula fue el primero en el que esta herramienta permitió resolver judicialmente una restitución de identidad. El avance abrió el camino para futuras identificaciones y contribuyó a sentar las bases del Banco Nacional de Datos Genéticos, creado en 1987.

La lucha de Elsa Pavón continuó después de recuperar a su nieta

Aunque había logrado reencontrarse con Paula, Elsa nunca abandonó su compromiso con la búsqueda de las personas desaparecidas y los niños apropiados durante la dictadura.

Participó como querellante en causas judiciales vinculadas con crímenes de lesa humanidad, entre ellas investigaciones sobre el Plan Cóndor y los centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires.

En 1996, junto con Chicha Mariani, impulsó la creación de la Asociación Anahí, dedicada a preservar la memoria y continuar la búsqueda de Clara Anahí Mariani, secuestrada cuando era una bebé durante un operativo represivo en La Plata.

La organización también se encarga de preservar la Casa Mariani-Teruggi, escenario de uno de los ataques más recordados de la última dictadura. Pavón presidió la Asociación Anahí hasta el final de su vida.

Además, desde 2025 integraba la Comisión Provincial por la Memoria, organismo dedicado a promover políticas públicas de derechos humanos y preservar la memoria histórica.