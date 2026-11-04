Periodista anunció que se "quedó en la calle" tras sufrir una estafa millonaria

Durante su participación en La Mañana con Moria, el periodista intentó explicar cómo cayó en el engaño y reconoció que nunca imaginó que podía ser víctima de una maniobra de esas características.

“Me vaciaron toda la cuenta. Como contó Pampa, este no fue el típico caso en el que te llaman o te quieren robar tu WhatsApp. Ese tema yo lo tenía clarísimo. Acá pensé que hablaba con la compañía de Internet”, relató.

Pero el golpe económico fue apenas el comienzo de un calvario que, según contó, todavía no logró resolver. Bertero aseguró que mantiene un conflicto con la billetera virtual involucrada, que no habría reconocido la estafa y desde la cual recibe mensajes que describe como amenazantes.

“Uno se levanta para ir a laburar, para llevar a sus hijos al colegio, para vivir y en una hora y media te cambia la vida”, expresó, visiblemente quebrado.

El momento más angustiante llegó cuando describió cómo quedó su situación cotidiana después del robo. Sin acceso a sus tarjetas ni a sus cuentas, tuvo que recurrir a otras personas para conseguir efectivo y poder comprar lo indispensable.

“Me quedé en la calle. No tenía tarjeta de crédito ni débito, no tenía billetera virtual, no tenía nada. No tenía un peso. Me tuvieron que traer dinero en efectivo para poder ir a comprar. No podía hacer nada. Entré en un espiral del que pensé que no salía más”, confesó.

El 7 de septiembre mi vida se convirtió en una pesadilla, había escrito previamente en sus redes sociales, donde decidió contar lo ocurrido bajo una frase que terminó convirtiéndose en una advertencia: “A mí no me va a pasar”.

En ese descargo, reconoció que atravesó momentos de pánico, culpa y desprotección, mientras intentaba entender cómo habían conseguido acceder a sus datos personales.

La estafa también lo llevó a buscar ayuda legal. En su publicación, Bertero agradeció especialmente a Martín Leguizamón y Fernando Burlando por el trabajo y la contención recibidos durante este difícil proceso.