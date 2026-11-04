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Periodista anunció que se "quedó en la calle" tras sufrir una estafa millonaria

“Me quedé en la calle”: el drámatico momento de un famoso periodista tras la millonaria estafa que destruyó su vida. Enterate.

Periodista anunció que se quedó en la calle tras sufrir una estafa millonaria

Un dramático testimonio sacudió la televisión. Lucas Bertero habló con Moria Casán sobre la pesadilla que atraviesa después de ser víctima de una estafa virtual que le habría provocado pérdidas superiores a los 20 millones de pesos. Entre lágrimas, contó que le vaciaron las cuentas, sacaron créditos a su nombre y lo dejaron sin dinero para afrontar hasta las necesidades más básicas.

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La historia comenzó a principios de septiembre, cuando el periodista se quedó sin conexión a Internet. Al intentar encontrar una solución, buscó desde su celular la página de atención al cliente de la compañía que le brindaba el servicio. Lo que parecía un trámite sencillo terminó convirtiéndose en una trampa.

Según explicó Pampa Mónaco, los delincuentes habían montado un enlace que simulaba ser el sitio oficial de la empresa. Bertero creyó que estaba hablando con un representante de la compañía y siguió las indicaciones que le dieron. Le solicitaron una serie de códigos que ingresó en su teléfono sin sospechar que, de esa manera, estaba facilitando el acceso a sus datos.

El resultado fue devastador: le vaciaron las cuentas, le robaron alrededor de 20 millones de pesos y gestionaron créditos millonarios a su nombre.

Durante su participación en La Mañana con Moria, el periodista intentó explicar cómo cayó en el engaño y reconoció que nunca imaginó que podía ser víctima de una maniobra de esas características.

“Me vaciaron toda la cuenta. Como contó Pampa, este no fue el típico caso en el que te llaman o te quieren robar tu WhatsApp. Ese tema yo lo tenía clarísimo. Acá pensé que hablaba con la compañía de Internet”, relató.

Pero el golpe económico fue apenas el comienzo de un calvario que, según contó, todavía no logró resolver. Bertero aseguró que mantiene un conflicto con la billetera virtual involucrada, que no habría reconocido la estafa y desde la cual recibe mensajes que describe como amenazantes.

Uno se levanta para ir a laburar, para llevar a sus hijos al colegio, para vivir y en una hora y media te cambia la vida”, expresó, visiblemente quebrado.

El momento más angustiante llegó cuando describió cómo quedó su situación cotidiana después del robo. Sin acceso a sus tarjetas ni a sus cuentas, tuvo que recurrir a otras personas para conseguir efectivo y poder comprar lo indispensable.

“Me quedé en la calle. No tenía tarjeta de crédito ni débito, no tenía billetera virtual, no tenía nada. No tenía un peso. Me tuvieron que traer dinero en efectivo para poder ir a comprar. No podía hacer nada. Entré en un espiral del que pensé que no salía más”, confesó.

El 7 de septiembre mi vida se convirtió en una pesadilla, había escrito previamente en sus redes sociales, donde decidió contar lo ocurrido bajo una frase que terminó convirtiéndose en una advertencia: “A mí no me va a pasar”.

En ese descargo, reconoció que atravesó momentos de pánico, culpa y desprotección, mientras intentaba entender cómo habían conseguido acceder a sus datos personales.

La estafa también lo llevó a buscar ayuda legal. En su publicación, Bertero agradeció especialmente a Martín Leguizamón y Fernando Burlando por el trabajo y la contención recibidos durante este difícil proceso.

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