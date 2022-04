Estuvo en una playa nudista, se sacó fotos y su mamá las compartió en WhatsApp por error

Pero por un error de su mamá, que no tiene un gran talento para manejar la tecnología, todo terminó en una pesadilla viral.

"Mi mamá subió mis nudes a su estado de WhatsApp", contó la joven en un video viral de TikTok que ya tiene más de 8 millones de reproducciones.

"Estábamos en una playa nudista, yo llegué y me sentí en mi hábitat natural porque me encanta estar desnuda", comenzó relatando Paola, que solamente en Instagram tiene 100 mil seguidores.

En su video en el que la propia madre de la joven aparece confesando su error, la modelo explicó que se sacó una foto posando sin ropa "y se la mandé a mi mamá porque me dio risa".

"Esa foto la teníamos únicamente mi mamá y yo, ni siquiera mi novio, ni amigas, nadie", describió Paola, que se fue a dormir olvidando el tema.

"Me llamó mi mamá y me dijo: '¿A quién le mandaste la foto? Me la están mandando todos mis amigos". Ambas se transformaron en una enorme bola de nervios, la joven y su madre se asustaron pensando que alguien había entrado en su teléfono y había revisado sus imagenes para luego escrachar a la joven. "Pensamos que nos habían hackeado".

La modelo, añadió: "Yo pensé que alguien había robado la foto". Es que los conocidos de su madre le estaban enviando exactamente la misma foto (íntima) que el se había sacado el día anterior. "Todos la están viendo", le dijo la mujer a su hija. En medio del caos, llamaron a uno de los hijos de las personas que habían visto la foto y le preguntaron cómo era que habían llegado a ver esa foto.