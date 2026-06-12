La Justicia avanza con nuevas medidas en la causa por enriquecimiento ilícito contra Adorni

Uno de los requerimientos fue dirigido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la que le solicitó informar en un plazo de 72 horas si el funcionario y su esposa presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025.

adorni y esposa La fiscalía ya cuenta con las declaraciones juradas públicas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. (Foto: archivo)

La investigación también se concentra en las inversiones en criptomonedas declaradas por el jefe de Gabinete. En ese marco, Pollicita ordenó la elaboración de un informe técnico sobre la evolución histórica del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad, con el objetivo de contar con parámetros que permitan evaluar la evolución de los activos digitales mencionados en la documentación presentada.

Otra de las medidas apunta a reconstruir los ingresos formales de Adorni y Angeletti durante los últimos años.

Para ello, el fiscal requirió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la historia laboral completa de ambos desde 2012 hasta la actualidad, incluyendo empleadores registrados, remuneraciones declaradas, aportes previsionales, actividades autónomas y cualquier otro dato que permita establecer la evolución de sus ingresos.

La herencia familiar bajo análisis

La fiscalía también avanzó sobre una de las explicaciones brindadas públicamente por el jefe de Gabinete respecto de su patrimonio.

Pollicita solicitó información al Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata sobre la sucesión de Jorge Adorni, padre del funcionario.

El pedido incluye detalles sobre los bienes declarados en el expediente sucesorio, la existencia de dinero en efectivo, moneda extranjera, cuentas bancarias, títulos, activos virtuales y cualquier otra transferencia patrimonial vinculada a la herencia.

Asimismo, requirió información sobre eventuales cesiones de derechos hereditarios u operaciones relacionadas con el proceso sucesorio.

Criptomonedas, redes sociales y declaraciones públicas

La investigación también buscará contrastar las explicaciones actuales del funcionario con sus manifestaciones públicas de los últimos años.

Para eso, la División Antifraude de la Policía Federal deberá realizar un relevamiento de publicaciones en redes sociales, entrevistas, podcasts, videos y otras fuentes abiertas desde 2013 hasta la actualidad.

La medida apunta a identificar declaraciones de Adorni y de su esposa vinculadas con criptomonedas, Bitcoin, billeteras virtuales, inversiones financieras, actividad laboral y evolución patrimonial.

bitcoin-dolar-criptomonedas La investigación también se concentra en las inversiones en criptomonedas declaradas por el jefe de Gabinete. (Foto: archivo)

En paralelo, Pollicita amplió los requerimientos de información dirigidos a la plataforma de activos digitales Lemon Cash.

La decisión se tomó luego de que la documentación incorporada a la causa revelara la apertura de una cuenta a nombre de Adorni en diciembre de 2020. A partir de ese dato, el fiscal solicitó extender el período de análisis para obtener más información sobre sus movimientos financieros.