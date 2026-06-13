Las fotos de la China Suárez con las hijas de Icardi que desató una nueva crisis con Wanda Nara

"Esta mañana todos apoyando a Rufi en su partido", escribió la panelista al compartir una de las postales. Más tarde mostró otra imagen donde también aparece Nicolás Cabré, presente para acompañar a su hija durante la actividad deportiva. En una tercera fotografía, además, se observa una escena que llamó especialmente la atención: la China Suárez, Mauro Icardi y una de las hijas de Wanda protagonizando un cálido "abrazo familiar".

IG China Suárez e hijas de Wanda 2

La cercanía que la actriz mantiene con las niñas es un aspecto que desde hace tiempo genera repercusiones alrededor de la disputa mediática. Por eso, las nuevas imágenes volvieron a encender el debate. Mientras algunos interpretan estas apariciones públicas como una provocación, otros consideran que forman parte de la dinámica habitual de la familia ensamblada que construyeron.

Lo cierto es que, mientras continúan las versiones sobre supuestas irregularidades por parte del futbolista, la presencia de la China Suárez junto a las hijas de Wanda Nara es cada vez más frecuente. Las salidas compartidas y los momentos familiares quedan expuestos en redes sociales y alimentan una controversia que parece no tener fin.

Por ahora, Wanda eligió no referirse públicamente a estas nuevas imágenes. La empresaria se mostró activa en sus redes compartiendo diferentes aspectos de su vida cotidiana, aunque evitó hacer comentarios sobre la situación. De todas formas, las fotografías que muestran a sus hijas junto a Icardi y la China prometen seguir dando que hablar en las próximas horas.

IG China Suárez e hijas de Wanda 3

Cuáles son las imágenes de la China Suárez que reavivaron la teoría de su obsesión con Wanda Nara

La novela mediática que tiene como protagonistas a Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Esta vez, una serie de imágenes difundidas en redes sociales reavivó las versiones sobre las constantes comparaciones entre la actriz y la empresaria, luego de que se detectaran llamativas coincidencias durante un reciente viaje de la pareja.

Desde que la China Suárez comenzó su relación con Mauro Icardi, en medio de la turbulenta separación del futbolista y Wanda Nara, cada uno de sus movimientos quedó bajo la lupa. El vínculo entre ambos se hizo público poco después de uno de los episodios más conflictivos entre el delantero y su ex, ocurrido en el departamento que compartían en el Chateau Libertador.

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Con el correr de los meses, la actriz y el jugador del Galatasaray fueron compartiendo imágenes de su historia de amor. Escapadas, momentos íntimos y publicaciones románticas ocuparon buena parte de sus redes sociales. Sin embargo, muchos usuarios comenzaron a advertir que varias de esas escenas guardaban semejanzas con situaciones que anteriormente habían mostrado Wanda Nara e Icardi.

La polémica explotó nuevamente tras la aparición de fotos del viaje que la pareja realizó a Maldivas. Lo que llamó especialmente la atención fue que ambos se alojaron en el mismo hotel donde el futbolista había vacacionado junto a Wanda cuatro años atrás. Las imágenes rápidamente se viralizaron y despertaron todo tipo de comentarios debido a las similitudes observadas en los escenarios retratados.

El tema fue abordado en PrimiciasYa, el ciclo que conducen Marina Calabró y Luis Ventura por América TV. Allí, Santiago Sposato mostró un informe comparativo entre las fotografías actuales de la China Suárez y las que años atrás habían protagonizado Wanda Nara y Mauro Icardi.

En medio del debate, el periodista le consultó a Ana Rosenfeld sobre la situación: “¿No le parece una chicana que Icardi haya ido al mismo hotel en el que estuvo con Wanda hace cuatro años? Tenemos las pruebas”.

Wanda y la China simulitudes Maldivas - captura PY

La letrada no dudó en dar su opinión y fue contundente: “Todo es una provocación, no es una asignatura pendiente de Icardi, es más una asignatura de la señora. Esa es mi opinión, no la conozco a ella, pero los hombres hacen lo que las mujeres quieren”.

Mientras avanzaba el informe, Sposato hizo hincapié en las coincidencias detectadas entre ambas estadías. “¡Es el mismo cuarto! Estuvieron en el mismo colchón. Es la misma palmera. Pidió la misma habitación”, afirmó al aire.

Wanda y la China simulitudes Maldivas 1 - captura PY

Por su parte, Marina Calabró también remarcó las similitudes que observó en las imágenes. “Esta es la foto de Icardi y la China, es el mismo fondo. Acá está la pileta rectangular, la vista al mar. Esa es la pileta del cuarto”, señaló mientras se exhibían las fotografías.

Además, durante el análisis televisivo se mencionó que la China Suárez suele utilizar sus publicaciones en redes para transmitir determinados mensajes. Según la observación de los panelistas, también existirían parecidos entre algunos de los looks elegidos por la actriz y otros que en el pasado había lucido Wanda Nara, un detalle que volvió a alimentar el debate y generó una fuerte repercusión entre los seguidores de esta historia.