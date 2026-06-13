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Donald Trump anunció la firma de un acuerdo con Irán: cuándo y dónde será

El presidente norteamericano detalló que, una vez firmado el pacto, el estrecho de Ormuz quedará abierto “para todos”. El tratado podría firmarse en las próximas horas.

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Trump dijo que el acuerdo con Irán se podría firmar el domingo (Foto: Reuters)

Trump dijo que el acuerdo con Irán se podría firmar el domingo (Foto: Reuters)

El presidente de Donald Trump aseguró este sábado que Estados Unidos e Irán están a punto de firmar un acuerdo que, según afirmó, impedirá de manera definitiva que el régimen de Teherán acceda a armas nucleares. El anuncio también incluye la reapertura total del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

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A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump sostuvo que la firma del entendimiento está prevista para este domingo y aseguró que, una vez concretada, “el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”.

El mandatario republicano presentó el pacto como una alternativa completamente opuesta al acuerdo nuclear impulsado en 2015 por la administración de Barack Obama, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA).

Según Trump, aquel acuerdo facilitaba el desarrollo de capacidades nucleares por parte de Irán, mientras que el nuevo entendimiento funcionará como una barrera absoluta para impedir la fabricación o adquisición de armamento atómico. “Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: un muro contra cualquier arma nuclear. Ya no quieren ni tendrán una, ya sea por compra, desarrollo o cualquier otro medio”, afirmó el presidente estadounidense.

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Además, remarcó que el pacto no contempla transferencias económicas a Teherán, diferenciándolo de los acuerdos previos. “No habrá intercambio de dinero”, enfatizó. Uno de los puntos más relevantes del anuncio es la situación del Estrecho de Ormuz, paso obligado para una parte significativa de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

Trump aseguró que la firma del acuerdo garantizará la apertura de esta vía marítima para todos los países, reduciendo uno de los principales focos de tensión geopolítica en Medio Oriente. La cuestión del control y la seguridad en Ormuz forma parte de las negociaciones que mantienen Washington y Teherán desde hace meses y es considerada clave para la estabilidad de los mercados energéticos internacionales.

Estados Unidos anticipó medidas sobre el programa nuclear iraní

En otro tramo de su mensaje, Trump aseguró que, cuando las condiciones lo permitan, Estados Unidos avanzará con acciones destinadas a retirar y destruir material nuclear iraní.

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El mandatario afirmó que ese material se encuentra enterrado bajo montañas y sostuvo que podría ser trasladado para su desmantelamiento definitivo, ya sea en territorio iraní o estadounidense. Asimismo, reiteró que Washington mantiene abiertas todas las opciones para garantizar el cumplimiento del acuerdo y evitar cualquier avance nuclear por parte de Teherán.

Pakistán confirmó avances, pero Irán desmintió una firma inmediata

Mientras Trump insiste en que la firma se realizará este domingo, el Gobierno de Pakistán confirmó que existe un acuerdo preliminar listo para ser rubricado de manera digital entre Washington y Teherán.

La información fue difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní tras una conversación entre el canciller Mohammad Ishaq Dar y su par saudí Faisal bin Farhan.

Ambos funcionarios destacaron que las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada y expresaron expectativas positivas respecto de un acuerdo que contribuya a la estabilidad regional.

Sin embargo, desde Irán surgieron señales contradictorias. El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, negó que la firma vaya a producirse este domingo y aseguró que todavía no existe una fecha definitiva.

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El estrecho de Ormuz (Foto: Reuters/Archivo)

El estrecho de Ormuz (Foto: Reuters/Archivo)

Qué contempla el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el entendimiento abriría una etapa inicial de 60 días de negociaciones enfocadas en temas estratégicos como:

  • El programa nuclear iraní.
  • La seguridad y administración del estrecho de Ormuz.
  • Las condiciones para poner fin a las tensiones militares en la región.
  • Mecanismos de supervisión internacional.

Según Trump, todas las partes involucradas ya aprobaron los “puntos finales” del documento preliminar, que busca consolidar un proceso diplomático tras meses de conflicto y tensión en Medio Oriente.

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