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El riesgo país baja por segundo día consecutivo: qué pasa con el dólar y las acciones argentinas

El equipo económico sigue recibiendo noticias alentadoras. Desde que dos agencias mejoraron la calificación crediticia de la Argentina, el riesgo país baja de manera sistemática. Ya está en el nivel más bajo del gobierno de Javier Milei.

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El ministro Caputo y más buenas noticias de la macro: el riesgo país sigue bajando. (foto: Archivo)

El ministro Caputo y más buenas noticias de la macro: el riesgo país sigue bajando. (foto: Archivo)

El riesgo país volvió a bajar este viernes por segunda rueda consecutiva y se ubicó en torno a los 433 puntos básicos, acercándose al umbral de las 430 unidades y marcando su nivel más bajo en casi ocho años y el más bajo desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. La mejora se produce luego de que agencias internacionales elevaran la calificación de la deuda argentina, lo que impulsó una fuerte demanda por los bonos soberanos.

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El riesgo país cerró en 490 puntos y las acciones energéticas lideraron las ganancias. (Foto: archivo)

El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió otros 10 puntos respecto del cierre anterior y se encuentra en valores similares a los registrados por última vez en abril de 2018.

La recuperación de los bonos argentinos que cotizan en el exterior fue uno de los principales motores de esta baja del riesgo país. En el mercado financiero, los analistas atribuyen el optimismo a la mejora en la percepción sobre la capacidad de pago del país y al cambio de perspectiva realizado por las calificadoras internacionales.

En tanto, las acciones argentinas que operan en Wall Street mostraban un comportamiento mixto en el inicio de la jornada, con algunas compañías registrando subas de hasta 2,5%, mientras otras exhibían leves retrocesos. Los inversores también siguen de cerca la evolución del escenario internacional, especialmente las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que influyen sobre el clima de los mercados globales.

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantenía sin cambios en $1.455 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue cotizaba en $1.450. Los tipos de cambio financieros presentaban movimientos moderados, con leves alzas en el MEP (a $1.435,31) y el contado con liquidación a $1494,32.

Argentina sigue mejorando en el nivel del riesgo país y se acerca a la posibilidad de regresar a la posibilidad de optar en el mercado financiero internacional. Algo que el equipo económico que lidera Luis Caputo no considera hasta el momento para no afectar el equilibrio de las cuentas fiscales y el nivel de reservas a futuro. Pero con un nivel del riesgo país menor a los 400 puntos, la situación cambiará significativamente.

Nueva baja del riesgo país

Tras la mejora en la escala crediticia de S&P's, el riesgo país que mide el banco JP Morgan viene bajando. Con el valor de este viernes, ya es claramente el mejor registro de la era Milei. Se ubica en los 433 puntos, un nivel casi en el límite para poder acceder a créditos internacionales con tasas razonables de pago para los intereses.

riesgo país comparado Milei y Macri
Riesgo país. El mejor registro en el gobierno de Milei. Similar a lo que tenía la Argentina de Macri en mayo de 2018. (Foto: A24.com)

Riesgo país. El mejor registro en el gobierno de Milei. Similar a lo que tenía la Argentina de Macri en mayo de 2018. (Foto: A24.com)

Para encontrar un nivel similar en la macroeconomía argentina hay que retroceder más de 8 años. El día 1° de mayo de 2018, el riesgo país estaba en los 431 puntos. Ese nivel no volvió más en el gobierno de cambiemos y se disparó durante la gestión presidencial de Alberto Fernández. Los capitales del mundo se cerraron por completo para el crédito hacia nuestro país.

Otros dos datos positivos de la macroeconomía: dólar y acciones

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron una jornada de comportamiento mixto, aunque mantuvieron un tono favorable luego de las fuertes subas registradas en las últimas ruedas. Los papeles bancarios y energéticos continuaron concentrando el interés de los inversores, impulsados por el renovado optimismo sobre el escenario macroeconómico argentino.

Otro dato que acompaña el mejor clima financiero es la estabilidad cambiaria. Tanto el dólar oficial como el dólar blue se mantuvieron alrededor de $1.450, mientras que las cotizaciones financieras registraron movimientos moderados, sin sobresaltos significativos. La calma en el mercado cambiario contribuye a reforzar la expectativa de una mayor estabilidad económica y reduce la presión sobre los activos locales.

Los analistas atribuyen este escenario a una combinación de factores: la mejora en la nota crediticia de la Argentina, el sostenimiento del equilibrio fiscal, una mayor acumulación de reservas y una visión más favorable de los mercados internacionales respecto del programa económico.

Si la tendencia se mantiene, el riesgo país podría acercarse a la barrera de los 400 puntos, nivel que no se observa desde antes de la crisis financiera de 2018, representaría una señal adicional de recuperación de la confianza de los inversores.

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