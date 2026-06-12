El pedido del PRO al presidente Javier Milei: "Queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni"

"Es un punto claro de diferenciación, de la lucha contra la corrupción. Todo esto que está pasando va en contra de nuestras banderas históricas y se resolvió en una reunión en el partido publicar este mensaje", dijeron fuentes del PRO a A24.com.

El de este viernes es el segundo mensaje en dos días que el PRO le envía al presidente Javier Milei, dando a entender que retirará su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Adorni fue ratificado una vez más en su cargo este jueves a partir de una reunión de la mesa política, tras presentación de la demorada declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El presidente Milei había salido a respaldarlo, pero el PRO marcó una fuerte diferencia, al calificar como "falta grave" la omisión de Adorni de haber evadido registrar ante el fisco más de 500.000 dólares de sus "ahorros en negro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065163105458602386?s=20&partner=&hide_thread=false Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible.



En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos… — PRO (@proargentina) June 11, 2026

Los pedidos en el Congreso y el anuncio de Adorni

Tras la reunión de la mesa política, Adorni buscó enviar una señal política y anunció que "en el mes de julio al Senado" concurrirá para presentar su primer informe de gestión para responder las preguntas de la oposición, en momentos en que el Gobierno enfrenta crecientes dificultades para avanzar con su agenda legislativa.

Sin embargo, desde el entorno del jefe de Gabinete admitieron a A24.com que "todavía no hay fecha concreta" para su presentación del informe de gestión ante el Senado.

El bloque peronista de Unión por la Patria (UP) en el Senado, presentó este viernes un nuevo pedido de sesión especial para el 23 de junio en la misma línea que los pedidos en Diputados por la oposición, para tratar los pedidos de moción de censura e interpelación en contra del jefe de Gabinete.

Desde la bancada oficialista de LLA, confirmaban que está prevista la convocatoria a "sesión el jueves" 18 de junio en el Senado. En esa misma sesión, la oposición buscará conseguir quorum para tratar la moción de censura e interpelación contra Adorni.

Este viernes, hasta los bloques hasta hoy aliados al Gobierno como son el PRO, la UCR y bloques provinciales, como el que lidera el exgobernador Juan Schiaretti (de Provincias Unidas), evaluaban la posibilidad de apoyar la interpelación a Adorni y no descartaban votar a favor de una eventual destitución del jefe de Gabinete.

Pero la respuesta de la Casa Rosada ante la consulta de A24.com fue que la sesión para interpelar a Adorni "no va a prosperar" y sostenían este viernes, que el jefe de Gabinete seguía firme en su cargo, con apoyo del presidente.

Ante ese panorama es que el PRO se adelantó en pedirle indirectamente a Milei que le pida la renuncia al jefe de Gabinete, se ponga al frente en "defender el (proyecto) del cambio" y "no a Adorni" y evitar llegar a la instancia del voto de censura en el Congreso.