En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
PRO
Javier Milei
BLOQUE ALIADO

El pedido del PRO al presidente Javier Milei: "Queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni"

El enigmático mensaje del PRO para que Javier Milei se haga cargo de "defender el cambio" y deje a un lado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
El PRO publicó un mensaje con un pedido a Milei para que no defienda a Adorni. (Foto: Archivo PRO).

El PRO publicó un mensaje con un pedido a Milei para que "no defienda" a Adorni. (Foto: Archivo PRO).

En otro documento firmado por el PRO, el partido que lidera Mauricio Macri, envió un mensaje al presidente Javier Milei, en el que le pide que se "defienda el cambio y no a (Manuel) Adorni" en medio de la polémica por la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Leé también El Gobierno oficializó un nuevo protocolo para proteger la propiedad intelectual de las semillas: cómo funciona
El Gobierno oficializó un nuevo protocolo para proteger la propiedad intelectual de las semillas: cómo funciona

"Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni", señaló el PRO en un mensaje publicado en la red X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065485351477452920?s=20&partner=&hide_thread=false

El mensaje a Milei llegó este viernes, en medio de presiones de los distintos bloques de la oposición en Diputados y en el Senado, donde presentaron varios proyectos de moción de censura y de interpelación contra el jefe de Gabinete. A la vez hubo una reunión de la mesa directiva del PRO nacional, encabezada por Mauricio Macri, Darío Nieto, Fernando De Andreis en la que se acordó la postura junto a los jefes de los bloques del Senado y de Diputados.

Manuel Adorni informe de gestión en Diputados. Foto Presidencia

El partido aliado al Gobierno marcó este viernes un punto de inflexión sobre la postura que adoptará ante lo que consideran que fue una "falta grave" de Adorni en la presentación de su declaración jurada patrimonial. El mensaje puede ser leído como un pedido del PRO para que Milei ordene la salida del jefe de Gabinete del Gobierno.

"Es un punto claro de diferenciación, de la lucha contra la corrupción. Todo esto que está pasando va en contra de nuestras banderas históricas y se resolvió en una reunión en el partido publicar este mensaje", dijeron fuentes del PRO a A24.com.

El de este viernes es el segundo mensaje en dos días que el PRO le envía al presidente Javier Milei, dando a entender que retirará su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Adorni fue ratificado una vez más en su cargo este jueves a partir de una reunión de la mesa política, tras presentación de la demorada declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El presidente Milei había salido a respaldarlo, pero el PRO marcó una fuerte diferencia, al calificar como "falta grave" la omisión de Adorni de haber evadido registrar ante el fisco más de 500.000 dólares de sus "ahorros en negro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065163105458602386?s=20&partner=&hide_thread=false

Los pedidos en el Congreso y el anuncio de Adorni

Tras la reunión de la mesa política, Adorni buscó enviar una señal política y anunció que "en el mes de julio al Senado" concurrirá para presentar su primer informe de gestión para responder las preguntas de la oposición, en momentos en que el Gobierno enfrenta crecientes dificultades para avanzar con su agenda legislativa.

Sin embargo, desde el entorno del jefe de Gabinete admitieron a A24.com que "todavía no hay fecha concreta" para su presentación del informe de gestión ante el Senado.

El bloque peronista de Unión por la Patria (UP) en el Senado, presentó este viernes un nuevo pedido de sesión especial para el 23 de junio en la misma línea que los pedidos en Diputados por la oposición, para tratar los pedidos de moción de censura e interpelación en contra del jefe de Gabinete.

Desde la bancada oficialista de LLA, confirmaban que está prevista la convocatoria a "sesión el jueves" 18 de junio en el Senado. En esa misma sesión, la oposición buscará conseguir quorum para tratar la moción de censura e interpelación contra Adorni.

Este viernes, hasta los bloques hasta hoy aliados al Gobierno como son el PRO, la UCR y bloques provinciales, como el que lidera el exgobernador Juan Schiaretti (de Provincias Unidas), evaluaban la posibilidad de apoyar la interpelación a Adorni y no descartaban votar a favor de una eventual destitución del jefe de Gabinete.

Pero la respuesta de la Casa Rosada ante la consulta de A24.com fue que la sesión para interpelar a Adorni "no va a prosperar" y sostenían este viernes, que el jefe de Gabinete seguía firme en su cargo, con apoyo del presidente.

Ante ese panorama es que el PRO se adelantó en pedirle indirectamente a Milei que le pida la renuncia al jefe de Gabinete, se ponga al frente en "defender el (proyecto) del cambio" y "no a Adorni" y evitar llegar a la instancia del voto de censura en el Congreso.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
PRO Javier Milei Casa Rosada
Notas relacionadas
Patricia Bullrich ratificó que acompaña el proyecto de Milei y le respondió a Mauricio Macri
Tras reunir a la mesa política, Manuel Adorni anunció que llevará en julio su informe de gestión al Senado
La oposición busca activar un pedido de interpelación a Adorni tras su declaración jurada

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar